Après la présentation d'un prototype annonçant l'arrivée de la onzième génération de Honda Civic, la firme japonaise lève officiellement le voile sur son modèle qui, comme vous pouvez le constater sur les photos, ressemble comme deux gouttes d'eau au prototype présenté il y a quelques semaines. Et comme vous pouvez encore le constater, il s'agit d'une version tri-corps, un modèle destiné au marché américain.

Esthétiquement, la Honda Civic de onzième génération abandonne les lignes acérées et anguleuses du modèle précédent au profit d'un design moins chargé et plus "léger". Globalement, la Civic s'assagit, surtout avec cette version Sedan dotée d'une malle. Un modèle pourvu d'un hayon sera présenté prochainement pour le marché européen, de quoi dynamiser des lignes un peu trop consensuelles pour le moment.

L'habitacle de la nouvelle Honda Civic fait écho à l'esthétisme de la partie extérieure, avec une ergonomie beaucoup plus simple et soignée. Honda annonce que sa nouvelle Civic est plus spacieuse et plus confortable, avec un soin tout particulier apporté aux finitions également. Le tableau de bord est divisé en deux parties par un bandeau à l'aspect métallique en nid d'abeille qui crée une séparation visuelle entre l'écran et les commandes de climatisation physiques. Ce bandeau cache également les prises d'air, donnant à cet habitacle un aspect plus épuré.

En matière de technologies, la nouvelle Honda Civic est disponible avec un système d'instrumentation partiellement numérique de 7 pouces, tandis que la version haut de gamme dispose d'un système entièrement numérique de 10,2 pouces. Du côté de l'écran tactile centrale à partir duquel vous pouvez contrôler le système d'info-divertissement, il existe une version de 7 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, et une version de 9 pouces avec une meilleure qualité graphique et la possibilité d'avoir Apple CarPlay sans fil.

En option, mais de série, sur la version haut de gamme, nous retrouvons également un système audio avec 12 haut-parleurs et un chargeur à induction pour smartphone. En matière de sécurité, la nouvelle Honda Civic est équipée d'airbags frontaux dont la conception a été revue pour réduire les traumatismes cérébraux en cas d'accident. La nouvelle Honda Civic se dote également de nombreux systèmes d'aide à la conduite qui tirent parti d'une nouvelle caméra frontale grand angle. La voiture a ainsi le droit au "Traffic Jam Assist", au régulateur de vitesse adaptatif et à la conduite partiellement automatisée à basse vitesse.

En plus d'un travail approfondi sur la partie design, les ingénieurs de la marque se sont aussi concentrés sur le dynamisme. Le châssis offre respectivement 8 et 13 % de rigidité en torsion et en flexion de plus que le modèle précédent, grâce notamment à l'utilisation de matériaux légers tels que l'aluminium et l'acier.

La nouvelle Honda Civic possède un empattement plus long de 3,5 centimètres que sa devancière, tandis que les voies arrière sont plus larges de 1,27 centimètres. Parmi les autres améliorations, nous pouvons également citer l'arrivée de nouvelles rotules qui réduisent les frottements au niveau des suspensions à l'avant, mais aussi quelques réglages au niveau de la direction à assistance électronique pour une meilleure stabilité en ligne droite. Et des lignes droites, ce n'est pas ce qui manque aux États-Unis.

Du côté des motorisations, la nouvelle Honda Civic est disponible avec deux moteurs essence. Le premier, c'est un quatre cylindres 2,0 litres atmosphérique de 160 chevaux et 187 Nm de couple. Le second, c'est un petit quatre cylindres 1,5 litre suralimenté de 182 chevaux et 240 Nm de couple. Ces deux moteurs sont associés à la fameuse transmission à variation continue CVT.