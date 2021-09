Il y a quelques semaines, Honda a dévoilé la NSX Type S à la Car Week de Monterey, en Californie. Avec une foule d'améliorations cosmétiques et de performances, la société a déclaré qu'elle ne construirait que 350 unités au total, dont 300 destinées aux États-Unis. Si vous n'avez pas encore passé commande, il est trop tard - nous pouvons confirmer que tous les exemplaires sont réservés.

Avec une production aussi limitée, cela n'est pas être une surprise, l'intérêt des clients a été immédiat. Une source au sein d'Acura a déclaré à Motor1.com que les 300 modèles commercialisés aux États-Unis ont été réservés dans les premières 24 heures et qu'il y a maintenant une liste d'attente de plus de 100 personnes. Le prix officiel débute à 169 500 $, et jusqu'à 182 500 $ pour la version allégée.

La NSX Type est plus qu'une simple voiture à tirage limité. Elle arbore un nouveau bouclier avant plus agressif, ainsi que de nouveaux éléments en carbone comme le diffuseur arrière et les seuils latéraux. La puissance du V6 3,5 litres biturbo hybride est portée à 600 chevaux et 667 Nm.

Ce résultat est obtenu grâce à de nouveaux turbocompresseurs provenant de la voiture de course NSX Evo et à l'augmentation de la capacité de la batterie, qui permet également à la voiture de se déplacer plus loin en mode EV. La boîte de vitesses à double embrayage à neuf rapports a également été réajustée, offrant des montées de rapports 50 % plus rapides et un nouveau mode de rétrogradation rapide.

Cela fait des années que nous sommes amoureux de la NSX, que nous l'avons essayée plus d'une fois et que nous en sommes revenus avec le sourire. Au vu des améliorations apportées à la Type S, nous pensons qu'elle sera tout aussi amusante à conduire - et probablement un futur classique si l'on en croit les premières réactions. Acura commencera la production de la NSX Type S plus tard cette année dans son Performance Manufacturing Center en Ohio.