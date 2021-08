Après plus d'une semaine de teasers, l'Acura NSX Type S est enfin là. Cette édition spéciale en série limitée fera ses débuts en public lors de la Monterey Car Week. Le constructeur n'en construira que 350, dont 300 pour le marché américain.

Le V6 biturbo de 3,5 litres, associé à trois moteurs électriques, bénéficie de réglages supplémentaires qui portent sa puissance à 600 hp (608 chevaux) et son couple à 667 Nm, soit une amélioration de 28 chevaux et de 22 Nm par rapport à la NSX normale, qui développe 580 chevaux et 645 Nm.

Galerie: 2022 Acura NSX Type S

36 Photos

Les améliorations comprennent des turbos provenant de la voiture de course NSX GT3 Evo, dont la pression de suralimentation a augmenté de 6 %. Il y a également de nouveaux injecteurs de carburant et des refroidisseurs intermédiaires améliorés.

Du côté de la motorisation hybride, la capacité de la batterie a augmenté de 20 %. Le rendement de la batterie a également augmenté de 10 %. Le rapport de démultiplication pour les moteurs avant passe à 8.050:1 au lieu de 10.382:1 sur la NSX standard.

Acura a également apporté des modifications à la boîte de vitesses à double embrayage à neuf rapports. Elle peut maintenant monter les rapports 50 % plus rapidement et dispose d'un nouveau mode qui permet de sauter des vitesses lorsqu'on passe aux rapports inférieurs.

La Type S est montée sur des jantes forgées à cinq branches et à rayons divisés. Les clients peuvent choisir une finition gris mat ou noir brillant. Elles augmentent la voie de la NSX Type S de 0,4 pouce à l'avant et de 0,8 pouce à l'arrière par rapport à une NSX standard. Les pneus sont des Pirelli P-Zeros sur mesure.

Ceux qui recherchent encore plus de performances peuvent opter pour le Lightweight Package qui ajoute des freins en carbone-céramique, un capot moteur en fibre de carbone et des garnitures intérieures en carbone. Ces éléments réduisent le poids à vide de 26,2 kg.

Sur le plan esthétique, la NSX Type S présente une calandre plus large qui améliore le refroidissement du moteur. Le splitter avant, les longerons et l'aileron arrière sont en fibre de carbone. De plus, un diffuseur arrière en fibre de carbone est similaire à celui de la voiture de course NSX GT3. Le toit est également en carbone. Acura va produire 70 véhicules dans la couleur exclusive de la Type S, gris Gotham Gray, avec une finition mate.

Dans l'habitacle, la Type S reçoit une garniture de toit en Alcantara. Le logo Type S apparaît à l'extérieur de la boîte à gants, et le logo NSX est en relief sur les appui-têtes.

Acura prend les commandes de la NSX Type S dès maintenant. Le prix débute à 169 500 $ (199 350 €). Si elle est équipée de l'ensemble léger, le prix passe à 182 500 $ (214 640 €).

En revanche, pour les amateurs européens qui sont intéressés pas cette Acura NSX Type S, il n'y aura malheureusement pas de version badgée Honda.