Cela fait bien longtemps que la NSX n'a pas fait parler d'elle. La supercar du Japon est restée assez discrète ces dernières années, et malheureusement, elle prendra officiellement sa retraite au mois de décembre 2022. Avant de s'en aller, Honda/Acura a prévu une série spéciale que le constructeur présentera le 12 août prochain.

Il s'agit de la NSX Type S, qu'Acura présente furtivement à travers une vidéo et quelques photos. Immédiatement, et par rapport à la version standard, on remarque que le cache moteur a été peint en rouge et que le béquet ainsi que les poignées de porte ont été peints en noir brillant. Les photos montrent aussi une plaque apposée sur une portion en carbone sur laquelle est inscrit le nombre d'exemplaires qui sera assemblé, 350 (dont 315 pour l'Amérique du Nord, 30 pour le Japon et 5 pour Puerto Rico et Panama).

"NSX a joué un rôle essentiel dans le rétablissement d'Acura en tant que marque de performance et le retour de la Type S", a déclaré Emile Korkor, vice-président adjoint, Ventes nationales Acura. "Nous avons constaté un enthousiasme énorme sur le marché et nous n'avons pas encore terminé ; il y a plus à venir alors que la Type S deviendra l'expression suprême de la performance dans toute la gamme Acura."

Honda/Acura n'évoque pas encore la fiche technique de la NSX Type S. On imagine que cette version sera encore plus puissante, elle pourrait très bien développer plus de 600 ch. Cela lui permettrait d'être encore plus rapide à l'exercice du 0 à 100 km/h et d'atteindre une vitesse maximale un peu plus élevée.

Les ingénieurs nippons auraient aussi tout intérêt à apporter des modifications au châssis et à la suspension afin de la NSX Type S passe les courbes avec facilité comme le laisse suggérer le communiqué de presse : "la NSX Type S élève les performances déjà impressionnantes de la supercar électrifiée de pointe d'Acura à de nouveaux niveaux, offrant plus de puissance, une accélération plus rapide, une maniabilité plus précise et une expérience de conduite plus émotionnelle".

Pour votre information Honda a vendu 2558 exemplaires de la seconde génération de sa NSX dont 242 seulement en Europe.