Rendu public en 2023, le scandale de Toyota et de sa filiale Daihatsu concernant des tests de collision non conformes a un effet boule de neige. Le ministère japonais de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a ordonné aux constructeurs automobiles nationaux de mener des enquêtes internes et de vérifier si leurs véhicules ont été correctement testés conformément à la réglementation.

Après que Toyota a interrompu les ventes de trois véhicules au Japon, où la Mazda MX-5 Miata RF est également suspendue, Honda vient d'admettre que les résultats des tests étaient erronés. Toutefois, la vingtaine de modèles concernés ont été retirés de la production, soit entièrement, soit remplacés par des véhicules de nouvelle génération. Les modèles qui ont retenu notre attention sont la NSX et la S660.

Honda S660 (JDM)

La supercar hybride produite pour le marché local entre août 2016 et décembre 2019 a été vendue aux clients malgré des "comportements inappropriés lors des tests de bruit." C'était la même histoire avec la petite voiture de sport S660 fabriquée de mars 2015 à décembre 2019.

"Dans le rapport d'essai, le poids du véhicule testé était indiqué comme une valeur comprise dans la fourchette spécifiée, ce qui était différent du poids réel du véhicule testé. Cependant, en fixant le poids du véhicule à une condition plus stricte que l'exigence légale, il a été interprété que la performance sonore pouvait être garantie et que les heures de travail pour les nouveaux tests ne seraient pas augmentées."

Comme si cela ne suffisait pas, la NSX JDM apparaît à nouveau sur la "liste noire" pour les voitures construites entre juillet 2016 et octobre 2022. Honda admet que "les valeurs de puissance et de couple des résultats des tests ont été réécrites et inscrites dans le rapport de test (fausses inscriptions)".

Honda CR-Z (JDM)

Outre la NSX et la S660, la liste complète comprend 20 modèles supplémentaires, dont l'excentrique CR-Z à hayon qui présente des écarts dans les tests de bruit. Les voitures concernées ont été assemblées entre février 2010 et septembre 2013.