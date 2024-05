Akio Toyoda, président de Toyota, prédit que les véhicules électriques à batterie ne dépasseront jamais 30% de part de marché. Il pense également que le moteur à combustion interne n'est pas l'ennemi, mais plutôt le carbone qui en sort. Dans cette optique, il n'est pas surprenant que le constructeur japonais poursuive ses efforts dans le domaine des moteurs à combustion interne. Une nouvelle famille de moteurs à quatre cylindres en ligne a été annoncée cette semaine. Voici tout ce que nous savons à leur sujet.

Ces moteurs fonctionneront avec les carburants fossiles habituels, mais aussi avec des carburants neutres en carbone tels que l'hydrogène liquide, les carburants synthétiques et les biocarburants. Pas moins de trois moteurs ont été dévoilés lors de la conférence organisée conjointement par Toyota, Mazda et Subaru. Il y a un nouveau moteur atmosphérique de 1,5 litre dont le volume et la hauteur sont inférieurs d'environ 10 % à ceux du moteur actuel. Il sera non seulement plus puissant, mais aussi plus efficace. Une perte de poids d'environ 10 % est promise.

Nouveaux moteurs Toyota à quatre cylindres

Les détails spécifiques concernant la puissance et la consommation de carburant n'ont pas encore été dévoilés, car le moteur à quatre cylindres est encore en cours de développement. Toyota l'a installé dans un prototype de Prius et l'a présenté séparément. Le constructeur va jusqu'à dire que ses nouveaux moteurs vont "révolutionner l'emballage des véhicules" grâce à leur empreinte réduite. En les rendant plus petits, Toyota peut abaisser le capot d'une voiture, ce qui la rend plus aérodynamique et favorise les économies de carburant.

Le deuxième moteur en préparation est un 1,5 litre turbocompressé. Son volume sera inférieur de 20 % à celui du moteur atmosphérique de 2,5 litres actuellement utilisé. Dans le même temps, la hauteur sera réduite de 15 %. Il sera à peu près aussi puissant, mais avec un gain d'efficacité d'environ 30 %.

Le moteur le plus puissant sera un 2,0 litres turbocompressé. Par rapport à l'actuel moteur turbo de 2,4 litres, la nouvelle unité a un volume réduit de 10 % et bénéficie d'une réduction de hauteur de 10 %. Toyota promet une puissance nettement supérieure et une efficacité accrue de 30 %.

Comme vous pouvez l'imaginer, les nouveaux moteurs sont optimisés pour les applications hybrides et hybrides rechargeables. Le Financial Times cite une personne connaissant bien l'agenda de Toyota, qui affirme que les quatre cylindres en ligne feront leur apparition dans les voitures électrifiées vers la fin de l'année 2026. Il est intéressant de noter que certaines variantes de ces moteurs fonctionneront également au diesel, selon le FT.

Quant à savoir pourquoi le géant de l'automobile fait équipe avec Subaru et Mazda, c'est tout à fait logique quand on y pense. Toyota détient une participation de 20 % dans Subaru et de 5 % dans Mazda. Cela dit, ces nouveaux moteurs sont conçus pour les modèles Toyota. Subaru travaille sur une nouvelle génération de configuration hybride basée sur son moteur boxer, tandis que Mazda consacre davantage d'argent à son moteur rotatif servant de générateur.

Indépendamment de l'annonce de nouveaux moteurs pour les véhicules hybrides et PHEV "riches en électricité", Toyota envisage de mettre en place une chaîne d'approvisionnement en carburant neutre en carbone. Pour ce faire, elle s'associe à la société pétrolière japonaise Idemitsu Kosan, à la plus grande société pétrolière du pays Eneos et à Mitsubishi Heavy Industries. L'objectif est de maintenir les moteurs à combustion interne en vie à long terme grâce à la décarbonisation.