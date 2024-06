Vous vous souvenez du concept GR GT3 ? Il a fait ses débuts au Salon de l'Automobile de Tokyo en janvier 2022 en tant qu'aperçu du successeur de la Lexus RC F GT3 vieillissante. Il ne sera pas officiellement lancé en course avant la saison 2026, mais un prototype camouflé a été repéré en Belgique. Le bolide de Toyota a été vu en action sur la piste mouillée de Spa-Francorchamps.

La GR GT3 a déjà été filmée lors d'essais au Japon, sur le circuit de Motegi et sur le Fuji Speedway, propriété de Toyota. Elle a maintenant atterri en Europe avec son énorme aileron arrière et ses hanches larges. Pour avoir une idée de ce qui se cache sous le camouflage, nous avons joint des images du concept au bas de cette page.

Un peu de pluie n'a pas empêché le pilote d'essai de pousser la voiture de course sur le difficile circuit de sept kilomètres. La GR GT3 est pertinente pour une autre raison tout aussi importante : elle donnera naissance à une version routière de Lexus. Il ne s'agit pas d'une rumeur, mais d'un fait. Il y a environ un an, Rob Leupe, directeur de l'équipe Toyota WEC, a déclaré à notre site frère Motorsport.com :

"La date [2026] est en accord avec le côté voiture de route, qui suit la philosophie de Toyota d'avoir une voiture conçue pour le sport automobile sur la route. C'est en train d'avancer."

Interrogé sur le fait de savoir si la voiture porterait l'emblème de Lexus , M. Leupe a répondu :

"Pour l'instant, il semble que ce soit le cas. Cela dépend de l'évolution de la situation au sein de Toyota, mais pour l'instant, oui."

Lexus ou Toyota, ce qui est vraiment important ici, c'est qu'il y aura une plaque d'immatriculation sur une nouvelle voiture de sport. Elle sera vraisemblablement propulsée par un gros V8, à en juger par le son d'échappement. Motorsport rapporte que la version de course était censée faire ses débuts pour la saison 2025, mais qu'elle a été repoussée d'un an en raison d'obstacles dans le développement de la voiture homologuée pour la circulation routière. Cela fait déjà deux ans et demi que le concept a été présenté.

En février 2024, le président de Toyota Racing Development, David Wilson, a déclaré à SportsCar365 que "le calendrier [pour le lancement de la voiture] est toujours aux alentours de 2026, et le développement continue de bien se dérouler. L'homologation doit être faite et il y a beaucoup d'étapes à franchir. Tout se passe comme prévu, mais il faut se laisser une certaine marge de manœuvre."

Wilson a suggéré que les débuts en course pourraient avoir lieu lors des 24 heures de Daytona en 2026. Espérons que nous verrons le modèle de route plus tôt.