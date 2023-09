Une nouvelle vidéo montre Toyota en train de tester sa nouvelle sportive. Le constructeur a recouvert le modèle d'une enveloppe de camouflage, mais sa silhouette est sans équivoque : il s'agit du concept Toyota GR GT3, qui est en cours de développement pour la piste et la route.

La vidéo, tournée sur le circuit automobile de Motegi, ne révèle pas grand-chose du style du coupé. La voiture semble minuscule sur la piste, mais le long capot plat et l'aileron massif sont clairement reconnaissables, tout comme le son d'échappement guttural de la voiture, qui ressemble à celui d'un moteur V8.

Galerie: Toyota GR GT3 Concept

18 Photos

En juin, Rob Leupen, directeur de l'équipe Toyota WEC, a confirmé que la voiture de course participerait au WEC à partir de 2026. Il a également révélé que le constructeur automobile construirait une version homologuée pour la route, qui devrait perdre son badge Toyota au profit d'un badge Lexus. Début 2022, le président de Toyota Racing Development, David Wilson, a suggéré que le concept pourrait être "un précurseur" de la prochaine GT3 de la marque premium.

Alors que la voiture de course pourrait entrer en piste en 2026, on ne sait pas quand la version de route pourrait arriver chez les concessionnaires. Si elle porte un badge Lexus, elle remplacera probablement la RC dans la gamme. Le coupé est déjà ancien, puisqu'il a été lancé en 2014 et qu'il a reçu un rafraîchissement à mi-parcours en 2019.

En février 2022, Wilson nous a confié que la transformation de la RC de génération actuelle en GT3 avait été une "réflexion après-coup", ce qui n'est pas la façon de construire une voiture de course. Lexus a fait un véritable travail de "Frankenstein" pour augmenter le niveau de performance du coupé.

Une version édulcorée pour la route ?

Toyota a présenté le concept GR GT3 pour la première fois lors du Tokyo Auto Salon 2022. Le grand aileron, le grand becquet avant, les déflecteurs, les lignes de carrosserie acérées et l'échappement à sortie latérale ont attiré l'attention de tous, et il semble que bon nombre de ces caractéristiques pourraient se retrouver sur la version de course.

Nous nous attendons à ce que Lexus atténue le look de la version homologuée pour la route, car nous ne pensons pas que la société conservera les sorties d'échappement latérales pour un usage quotidien. La voiture pourrait également perdre ses déflecteurs agressifs et son becquet avant, avant d'arriver sur nos routes. Lexus pourrait même utiliser un aileron arrière différent sur le modèle de série. Le constructeur testant déjà le véhicule, nous espérons en savoir plus prochainement.