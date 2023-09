Toyota serait en train de travailler sur une version encore plus sportive de sa Yaris GR, déjà très performante.

Le célèbre magazine japonais "Best Car" affirme de bonne source qu'une variante modernisée de la petite sportive haute performance sera dévoilée à l'automne prochain. Elle sera dotée d'un moteur plus puissant et bénéficiera également d'améliorations esthétiques par rapport au modèle actuel dévoilé au début de l'année 2020. La production devrait commencer en 2024.

Des sources proches de Toyota ont déclaré, à Best Car, que le moteur turbocompressé de 1,6 litre sera modifié pour délivrer précisément 300 chevaux, tandis que le couple se rapprochera des 370 newtons-mètres. Cela lui donnerait un avantage de 28 chevaux par rapport à la Yaris GRMN dévoilée au début de l'année 2022 sous la forme d'une édition spéciale réservée au Japon et limitée à 500 exemplaires.

Toyota GR Yaris (2020)

Plus de puissance et une ligne remise aux goûts du jour

Ce n'est apparemment pas le seul changement prévu par Toyota, puisque la GR Yaris 2024 devrait recevoir une nouvelle transmission automatique à huit rapports. Ce n'est pas une surprise puisqu'un prototype a été présenté en mars 2022 lors du Toyota Gazoo Racing Rally Challenge. Selon le journal, elle sera équipée de palettes au volant et d'un nouveau "lock-up system", ce qui signifie qu'il devrait s'agir d'une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple.

D'autres modifications matérielles incluront des révisions de la suspension et des freins, ainsi qu'une plus grande rigidité de la carrosserie. Le modèle révisé subira une cure de rajeunissement avec de nouveaux pare-chocs et un spoiler arrière plus imposant. À l'intérieur, on devrait retrouver un écran amélioré, emprunté à la Corolla GR, sa grande sœur. Naturellement, tous ces avantages auront un coût, mais pour l'instant nous ne disposons d'aucune information sur le prix de vente de cette petite bombe.