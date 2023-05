Avec 257 chevaux, la Toyota GR Yaris est une véritable fusée de poche. Au Japon, elle est légèrement plus puissante avec 268 ch de son moteur 1,6 litre turbocompressé. Le même moteur G16E-GTS se trouve également dans la Corolla GR où il développe 300 ch.

Pour tenter d'extraire une quantité ridicule de puissance de ce petit moteur à trois pistons, Powertune Australia a fortement révisé le moteur pour l'adapter à l'une des supercars les plus récentes, la McLaren 750S.

Le moteur à trois cylindres a été modifié pour délivrer une puissance massive de 741 ch (740,9 ch pour être exact) à 8 117 tr/min. Il produit une puissance impressionnante de 462 ch par litre tout en conservant le vilebrequin, les pistons et les bielles d'origine.

Contacté par CarBuzz, le spécialiste de l'aftermarket basé en Nouvelle-Galles du Sud a déclaré avoir monté un turbocompresseur Garrett G30-770, un joint de culasse plus robuste, un système d'échappement Akrapovic, un nouveau refroidisseur intermédiaire et un collecteur d'échappement turbo sur mesure. Pour que tout fonctionne en harmonie, un nouveau calculateur Motec a été installé.

Alors que la Yaris GR standard transmet sa puissance au système de transmission intégrale via une boîte de vitesses manuelle à six rapports, cette petite bête est équipée d'une transmission séquentielle X-Shift avec un embrayage de deuxième monte. À noter que Toyota teste depuis un certain temps un prototype de boîte automatique à convertisseur de couple à huit rapports, mais qu'il n'a pas encore été lancé.

Ce petit diable surnommé "Rodent" a déjà été soumis à plus de 30 passages au banc sans aucun problème. Powertune Australia dissèque le moteur à trois cylindres depuis plus d'un an et peut donc affirmer qu'il connaît à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le G16E-GTS. Disposer d'une telle puissance dans une petite voiture à traction intégrale qui ne pèse que 1 280 kg en version standard semble très amusant.

Si vous vous demandez à qui appartient cette voiture, la Toyota GR Yaris modifiée appartient à Peter Freedman, le fondateur de Røde Microphones.