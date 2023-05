La Toyota GR Supra et la GR Yaris forment un duo de puissants véhicules. Elles sont rapides dans une course de 400 mètres, mais une nouvelle vidéo montre qu'un véhicule avec moins de roues et surtout beaucoup moins de puissance peut mener un combat acceptable. Les deux Toyota se sont affrontées contre une moto de rallye pilotée par le double vainqueur du Dakar Sam Sunderland.

Celle-ci ne produit que 72 chevaux et 150 Nm de couple. Cependant, c'est évidemment le véhicule le plus léger du groupe, et de loin, ne pesant 150 kilogrammes. Il embarque un moteur mono-cylindre de 450 cc.

La GR Yaris est équipée d'un trois cylindres turbocompressé de 1,6 litre beaucoup plus gros qui produit 264 ch et 360 Nm de couple. Une boîte de vitesses manuelle à six rapports achemine la puissance vers le système de traction intégrale, qui doit animer la voiture de 1 280 kg sur la piste.

La GR Supra est la plus puissante du trio avec son moteur six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres. Il produit 387 ch 500 Nm de couple pour un tout pesant 1 502 kg. Elle dispose également d'une boîte manuelle à six vitesses, mais elle envoie exclusivement la puissance aux roues arrière.

Un adversaire coriace

Attention spoilers : la GR Yaris a eu du mal dans la première course après avoir pris un bon départ. Cependant, la moto l'a facilement battu. La deuxième course n'a pas été si différente, et même si la Yaris a pris un meilleur départ et a réduit l'écart, cela n'a pas suffi à remporter l'épreuve.

Les troisième et quatrième courses ont vu un échange entre la Yaris et la Supra, mais les résultats n'ont pas changé pour la marque Toyota. La moto était encore plus rapide complétant la ligne droite en 11 secondes. Il a fallu 12 secondes à la Supra, tandis que la Yaris en avait besoin de 12,5.

Une dernière course, plus courte, contre la moto a donné à la Supra sa première et unique victoire, complétant l'épreuve en 8,6 secondes par rapport au temps de 9,0 secondes de la moto.