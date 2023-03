Lorsque la Toyota Yaris blanche équipée du kit GR Sport sort des chaînes de l'usine de Valenciennes (France), qui produit ce modèle en continu depuis 2001, ses propriétaires, un jeune couple français, sont là à l'attendre. Ce n'est pas souvent le cas pour des voitures aussi populaires, mais dans ce cas, la popularité est la clé : il s'agit du 10 000 000e exemplaire produit depuis le lancement du modèle il y a 25 ans.

La Yaris n'est pas seulement la "petite génie" de l'Europe et de l'Italie, où elle a été élue voiture de l'année à deux reprises (en 2000 et plus récemment en 2021), mais aussi un modèle à succès mondial, vendu dans le monde entier et dans de nombreuses variantes.

Sixième dans le club des 10 000 000

Avec cette étape historique, la Yaris devient le sixième modèle Toyota à dépasser les 10 millions d'unités produites après la Corolla, la Camry, le SUV Rav4 et les légendaires tout-terrain Land Cruiser et Hilux, c'est-à-dire tous les modèles les plus emblématiques de l'histoire de Toyota.

Valenciennes, la Yaris et la Yaris Cross nouvellement produites en route pour les vérifications finales

La famille Yaris est produite actuellement dans une dizaine d'usines dans le monde. En Europe, outre Valenciennes, il y a Kolin en République tchèque, une ancienne usine Toyota-PSA (où la berline Yaris est assemblée avec l'Aygo X), et l'usine de moteurs polonaise de Samochody.

La gamme des Yaris européennes, de la première à la dernière génération, plus les voitures de sport et la Yaris Cross.

Les célébrations

L'usine de Valenciennes, dans la zone industrielle d'Onnaig plus précisément, est située près de la frontière belge, à 100 km de Bruxelles, où se trouve la filiale européenne de Toyota Motor Europe. Les festivités ont commencé à l'extérieur de l'usine, avec un alignement d'exemplaires de toutes les générations de Yaris y compris des voitures de sport dont une rare GMNR et une Yaris GR de la dernière génération.

La célébration a eu lieu directement à la fin des lignes d'assemblage, avec la sortie officielle de la voiture de la voie de contrôle. Ouverte en 1998, l'usine de Valeciennes est entièrement dédiée aux Yaris et Yaris Cross. Le modèle sportif Yaris GR et la variante hybride de la marque Mazda vendue sous le nom de Mazda 2 Hybrid.