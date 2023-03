Si en Europe (du moins pour le moment) les biocarburants n'ont pas convaincu l'Europe, qui a voté mardi la fin des moteurs thermiques dans les véhicules neufs en 2035, la situation reste plus ouverte au Japon, où plusieurs grandes marques se sont associées pour mener des recherches dans ce domaine.

Fondée par Toyota, Suzuki, Subaru et Daihatsu en juillet 2022, la "Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels" (Association de Recherche pour l'Innovation dans la Biomasse pour la Prochaine Génération de Carburants Automobiles) est maintenant rejointe par Mazda. Le constructeur va ainsi épauler ses concurrents pour la recherche autour des carburants synthétiques.

E-carburants et biocarburants pour atteindre la neutralité carbone

L'objectif de l'association est de créer des carburants moins polluants et plus efficaces grâce à l'utilisation de la biomasse et la production de bioéthanol par "recyclage" du dioxyde de carbone. Il ne s'agit donc pas seulement de biocarburants (produits à partir de déchets végétaux) mais aussi des fameux e-carburants obtenus par la "capture" du CO2, dans un processus industriel complexe.

Les constructeurs voient ainsi un nouveau moyen d'atteindre la neutralité carbone, tout en poursuivant leurs efforts dans l'électrique. Les travaux entamés l'an passé ont mené à un accord avec la ville d'Okuma, dans la préfecture de Fukushima, pour la construction de plusieurs usines.

Tout en poursuivant leurs d'électrification, Mazda et les autres marques chercheront ainsi d'autres moyens d'atteindre la neutralité carbone.

Des projets déjà en cours

L'arrivée de Mazda dans cette association n'a rien d'une surprise, surtout que fin 2021, la marque s'était déjà associée à Toyota, Subaru, Kawasaki et Yamaha dans une déclaration commune pour exprimer une volonté de trouver des solutions permettant de sauver les moteurs thermiques.

Une Mazda2 tournant au biodiesel

De son côté, Toyota depuis un certain temps sur des projets de piles à combustible et de moteurs fonctionnant à l'hydrogène, tandis que Mazda a mis au point un moteur 1.5 SkyActive-D tournant au biodiesel pour la Mazda2 qui a participé au championnat Super Taikyu.

En Europe, l'électrique semble privilégié mais l'Allemagne a obtenu que l'Europe étudie un texte permettant d'étudier la possibilité de commercialiser des véhicules utilisant des carburants de synthèse à partir de 2035. Le texte devrait être proposé avant l'automne 2024.