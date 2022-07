L'électricité est l'avenir de la mobilité, mais le moteur thermique n'est toujours pas condamné à mourir car des solutions sont mises au point pour le rendre plus efficace et plus écologique. Les derniers à unir leurs forces pour prolonger la durée de vie des moteurs à combustion interne sont Subaru, Suzuki, Toyata et Dahiatsu, qui ont fondé un consortium de recherche pour la production d'e-carburant et de biocarburants.

Le plan

Le 1er juillet, les quatre constructeurs japonais ont formé une association avec ENEOS Corporation et Toyota Tsusho Corporation : l'objectif est d'optimiser les processus de production des carburants pour les rendre moins polluants et plus économes en carburant. L'association encouragera la recherche technologique sur l'utilisation de la biomasse et la production de bioéthanol.

Dans les projets de l'Association de recherche sur l'innovation dans la biomasse pour les carburants automobiles de la prochaine génération, il y a aussi la mission de "capturer" les grandes quantités d'oxygène et de CO2 générées par la production d'oxygène et de dioxyde de carbone, et surtout l'étude de méthodes de culture optimisées pour les matières premières nécessaires à la production de bioéthanol. Le consortium sera également chargé de la conception, de l'installation et de l'exploitation des usines de production de bioéthanol.

Le défi de Volkswagen

Les géants japonais lancent un défi au groupe allemand, engagé depuis longtemps dans la course aux carburants de nouvelle génération. Porsche a récemment investi 75 millions de dollars dans HIF GLobal LLC, une entreprise chilienne qui développe des usines de production de carburants synthétiques.

L'entreprise de Stuttgart utilise les biocarburants dans le sport automobile depuis un certain temps déjà, et le groupe a émis l'hypothèse que l'utilisation de l'e-fuel pourrait constituer un tournant potentiel pour maintenir les moteurs endothermiques dans la gamme de marques telles que Lamborghini et Ducati.