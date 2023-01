D'ici la fin de la décennie, de nombreux constructeurs automobiles se sont déjà engagés à ne plus vendre de véhicules à moteur à combustion interne (MCI). Dans quel but ? Pour réduire les émissions de carbone dans le monde et, espérons-le, prévenir le changement climatique.

Akio Toyoda, patron de Toyota, estime que ce n'est pas suffisant, rapporte Automotive News. Selon le PDG de Toyota Motor Corporation, cela ne suffira pas à réduire les émissions des millions de voitures équipées d'un moteur à combustion interne, même si toutes les nouvelles voitures qui seront vendues un jour seront électriques.

La solution de Toyota consiste à convertir les véhicules existants à une propulsion neutre en carbone, soit en les convertissant en véhicules entièrement électriques, soit en les dotant d'un moteur à hydrogène.

Toyota a montré comment faire au salon automobile de Tokyo, où le constructeur a présenté deux AE86 Concepts. L'une est entièrement électrique tandis que l'autre est alimentée par de l'hydrogène.

Revêtue de l'emblématique carrosserie noire et blanche, l'AE86 H2 Concept à hydrogène est équipée de deux réservoirs d'hydrogène provenant de la Mirai, placés dans le coffre. Le moteur quatre cylindres sous le capot est équipé quant à lui d'injecteurs de carburant, de tuyaux de carburant et de bougies d'allumage modifiés pour répondre aux spécifications du système à hydrogène.

Le Toyota AE86 BEV Concept, quant à lui, utilise un moteur électrique provenant d'une Tundra hybride, le bloc-batterie d'une Prius hybride rechargeable et des composants provenant d'autres modèles de production Toyota et Lexus. Étonnamment, les équipes de Toyota ont aussi intégré une transmission manuelle.

Ces deux concepts devraient apporter la preuve que la vision de Toyoda peut être réalisée, même si Toyota admet que le fait d'en parler n'est que la première étape d'un long processus de développement.

"De nombreux constructeurs automobiles visent un passage aux 100% électrique, entre 2030 et 2040", a déclaré Toyoda dans le rapport d'Automotive News. "Mais la réalité est que nous ne pouvons pas atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 simplement en transférant toutes les ventes de voitures neuves vers les VE. [...] Il est important de fournir des options pour les voitures que l'on possède déjà."