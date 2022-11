Lexus n'a pas encore annoncé de nouvelles avant-premières pour 2023, mais nous savons avec certitude qu'au moins dans la première partie de l'année, la marque premium de Toyota ne restera pas inactive. En fait, les premiers mois seront caractérisés par le début des livraisons des modèles dévoilés au cours des six derniers mois, dont la première voiture électrique de la nouvelle ère de la marque.

Ce dernier, le SUV RZ, n'a en fait pas encore été mis en vente. Cependant, la dernière génération du RX hybride et l'autre modèle à batterie de la liste, le UX 300e nouvellement mis à jour, suivront également.

Voici les nouveaux modèles Lexus pour 2023

Lexus UX 300e

Les mises à jour de 2023 pour la variante électrique de l'UX ont été annoncées en octobre dernier, environ six mois après celles de la version hybride, les premières livraisons étant prévues pour le printemps prochain.

Lexus NX 450h+ plug-in

La nouveauté la plus importante de l'UX 300e 2023 est la nouvelle batterie de 72,8 kWh qui remplace la batterie de 54,4 kWh. La puissance reste de 204 ch et le couple de 300 Nm, mais l'autonomie a été améliorée de 40 % pour atteindre 450 km.

Nom Lexus UX 300e Carrosserie SUV Moteurs Électrique Date d'arrivée Printemps 2023 Prix À partir de 57 000 euros

Lexus RZ

Dévoilée ce printemps, la Lexus RZ est le premier modèle de la société à naître en 100 % électrique, basé sur la plateforme E-TNGA développée par Toyota et Subaru. La phase de précommande est déjà active et se terminera le 31 janvier, avec des livraisons dans les mois suivants.

Photos Essai de la Lexus RZ450e

Long de 4,81 mètres et large de 1,90 mètre, le SUV électrique est équipé, dans la première version disponible, d'une batterie de 71,4 kWh, alimentant un moteur avant de 150 kW et un moteur arrière de 80 kW pour un total de 313 ch et un temps de passage de 0 à 100 km/h de 5,6 secondes. Parmi les autres caractéristiques, citons la transmission intégrale Direct4 avec gestion dynamique du couple de l'essieu et direction par câble. L'autonomie estimée de est de 362 km.

Nom Lexus RZ Carrosserie SUV Moteurs Électricité Date d'arrivée Mai 2022 Prix À annoncer

Lexus RX

Progéniteur des SUV Lexus et premier à inaugurer l'hybride qui caractérise désormais toute la gamme, le nouveau RX a été dévoilé au cours de l'été, confirmant les caractéristiques générales mais avec des nouveautés intéressantes.

Lexus RX 500h F Sport Performance 2023

Traditionnellement en full-hybride, sa gamme propose désormais trois groupes motopropulseurs différents : classique pour le RX 350h avec un moteur 2,5 Atkinson, deux moteurs électriques et 250 ch, hybride rechargeable pour le RX 450h+ avec 309 ch, qui est basé sur le modèle précédent mais ajoute une batterie lithium-ion de 18,1 kWh (65 km d'autonomie en 100 % électrique) et même turbo pour le RX 500h, full-hybride mais avec un moteur suralimenté, 371 ch et une véritable transmission automatique à six vitesses.