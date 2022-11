Eneos est la plus grande compagnie pétrolière du Japon, et elle arrive au SEMA Show 2022 avec une impressionnante gamme de véhicules préparés. Cet intéressant mélange de machines comprend une Porsche 911 à moteur Subaru, un pick-up Datsun 521 à carrosserie large, une Tesla Model 3 de course, une Acura Integra Type R 1997 gagnante d'un concours et une Nissan Frontier préparée pour la compétition.

La Porsche 911 GT3 STI est une création fascinante. DevSpeed l'a construite à partir d'une GT3 de 2007 sans moteur que la société a achetée lors d'une vente aux enchères. L'équipe a trouvé le moyen d'installer à l'arrière de la Porsche le moteur à quatre cylindres à plat turbocompressé d'une Subaru Impreza WRX STI 2008 .

Galerie: Eneos 2022 SEMA Porsche 911, Nissan Frontier, Tesla Model 3, Datsun 521, Acura Integra

DevSpeed a modifié en profondeur le moteur de la Subaru pour porter sa puissance à 550 chevaux (410 kilowatts). À titre de comparaison, le flat-six de 3,6 litres de de la GT3 2007 offre 415 chevaux (310 kW). La mise au point du moteur de la STI comprend un turbo amélioré, un grand refroidisseur intermédiaire, un système d'alimentation révisé et un échappement personnalisé. Une boîte de vitesses manuelle à six rapports d'origine Subaru transmet la puissance aux roues arrière.

La 911 GT3 STI est également équipée de BC Racing coilovers réglables avec vérins pneumatiques pour un changement de roue plus rapide sur circuit. Un kit de carrosserie de voiture de course GT3R de VAD Design en Grande-Bretagne comprend des ailes plus larges pour monter des roues de 19 pouces Rotiform 917. À l'intérieur, il y a une cage de sécurité.

Dai Yoshihara a déjà été champion de Formula Drift, mais il aime aussi faire de la course tout-terrain. Sur le stand d'Eneos au salon SEMA, on peut voir son Nissan Frontier Pre-Runner 2006 de la société R/T Tuning. Sous le capot se trouve le moteur 3,0 litres biturbo VR30DDTT que l'on trouve dans la nouvelle Nissan Z. Un réglage supplémentaire de ce moteur porte sa puissance à 447 kW (600 ch) et 881 Newton-mètres (650 lb-pi). À titre de comparaison, l'application de la Z développe 400 ch (298 kW) et 350 lb-pi (475 Nm). Une suspension révisée à grand débattement absorbe les bosses.

L'Eneos fabrique des lubrifiants et des liquides de refroidissement spécialement conçus pour les véhicules électriques. Pour montrer ce qu'il est possible de faire, l'entreprise expose la voiture de course sur base de Tesla Model 3 qu'elle a sponsorisée lors de la course de côte internationale de Pikes Peak. Dai Yoshihara a réalisé le meilleur temps pour un VE lors de l'événement de cette année.

Eneos expose également le pick-up Datsun 521 personnalisé de DSPORT Magazine. Il est doté d'un kit de carrosserie large et d'un arceau de sécurité au-dessus de la benne à bagages. Le moteur d'origine, un cylindre à fourrure de 1,6 litre, développe 96 ch (72 kW).

Enfin, il y a une Acura Integra Type R de 1997 restaurée. Le propriétaire Alex Alfaro l'a achetée en 2014. Le travail a consisté à décaper la carrosserie et à appliquer un revêtement en poudre sur l'élément de suspension. Sous le capot, on trouve un moteur B18C-R construit par JUN Auto.

