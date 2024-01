Porsche, comme tous les grands constructeurs, utilise aujourd'hui toute une panoplie de robots pour construire ses nouvelles voitures. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant la majeure partie de son existence, Porsche a construit ses modèles à la main, à l'ancienne. Cette vidéo amateur réalisée par un Américain en visite en Allemagne en 1986 vous permet de découvrir comment Porsche construisait la 911 et la 928 il y a près de 40 ans.

Cette vidéo, publiée sur YouTube en 2022, a été réalisée par l'utilisateur tasturbo86, qui a acheté une 911 Turbo neuve à l'époque et a choisi l'option de livraison européenne. Cela signifie qu'il s'est rendu en Allemagne pour voir sa voiture pour la première fois et qu'il a bénéficié d'une visite gratuite des installations de Porsche. Et nous avons pu les accompagner.

La vidéo de près de 20 minutes montre le processus de production, qui mobilise beaucoup de personnel, de la construction des moteurs flat-six et V8 à l'assemblage de la carrosserie, en passant par les tests au banc d'essai et bien d'autres étapes. C'est un regard fascinant sur la façon dont Porsche construit ses voitures en utilisant principalement des personnes, et non des machines.

Ce processus s'est poursuivi jusqu'à la 911 de la génération 993, à la fin des années quatre-vingt-dix. Bien qu'une voiture fabriquée à la main soit un bon argument de vente pour les concessionnaires, les coûts élevés associés à cette méthode de production ont contribué à la quasi-faillite de l'entreprise lors de cette époque. Lors du passage à la 911 de la génération 996 et à des voitures comme le Boxster et le Cayenne, davantage de machines ont été utilisées, ce qui a permis de réduire les coûts, et de faire grimper les profits, permettant à la marque de rayonner aujourd'hui.

37 ans après, les lignes d'assemblage ont bien changé, le prix des modèles de la firme de Stuttgart aussi. De nos jours, une 911 Turbo est accessible à partir du prix de 217 386 euros (sans les différentes options).