Quelques semaines après la présentation de la Porsche Panamera 2024, le constructeur automobile allemand a une nouvelle occasion de se réjouir. Cette année marque le départ de la deux millionième Porsche de la chaîne de montage de Leipzig, une superbe Panamera Turbo E-Hybrid parée d'un élégant or madère métallisé, qui est maintenant en route vers son nouveau propriétaire, à Dubaï.

Depuis ses débuts à Leipzig en 2009, la Panamera a joué un rôle essentiel dans la réussite du site de production de Porsche en Saxe. La production de la deuxième génération a débuté en 2016, marquant l'intégration de la Panamera en tant que "véritable Leipziger" lorsque l'usine d'assemblage a été agrandie pour devenir une usine à part entière avec un atelier de peinture et une production de carrosserie.

Gerd Rupp, président du conseil d'administration de l'usine, a commenté :

"L'extension à une usine complète a été une décision révolutionnaire pour le site. En tant qu'usine complète, nous fabriquons des modèles dans leur intégralité, de la construction de la carrosserie à l'assemblage final. Cela a permis de jeter les bases de nouveaux projets automobiles et d'une croissance continue."

L'usine Porsche de Leipzig est également devenue un acteur économique et un employeur essentiel dans la région du centre de l'Allemagne, avec un total de plus de 4 400 employés. Au fil des ans, l'usine s'est également transformée en une plaque tournante pour les véhicules électriques et, à l'avenir, Porsche sera en mesure de fabriquer trois types de groupes motopropulseurs (à combustion, électriques et hybrides) sur une seule et même ligne.

La nouvelle Porsche Panamera prévue pour 2024

Malgré son apparence en apparence peu modifiée, la Porsche Panamera 2024 intègre des innovations révolutionnaires à la fois sur le plan mécanique et technologique. Les nouvelles suspensions sont particulièrement remarquables, éliminant les barres antiroulis pour rendre les quatre roues entièrement indépendantes. Grâce à un système hydraulique alimenté par des pompes électriques, ces suspensions réagissent instantanément aux contraintes verticales, assurant une stabilité optimale lors du freinage, de l'accélération et dans les virages. La déclinaison plug-in de la Panamera, baptisée e-Hybrid, est équipée de la Porsche Active Ride, une option qui, selon la terminologie officielle de la marque, promet une combinaison inégalée de confort et de performance dynamique.