Nous approchons de la fin de l'année 2023, ce qui signifie que certains véhicules sont sur le point de disparaître pour de bon. Cela signifie que de nombreuses voitures, camions et SUV que nous aimons tant ne seront pas plus disponibles en 2024.

Les marques prémiums comme Audi et Mercedes-Benz mettent plusieurs voitures au placard alors qu'elles préparent de nouveaux produits, tandis que les constructeurs américains comme Chrysler et Dodge ont au moins un véhicule en voie de disparition alors qu'ils se préparent à passer à l'électrique. Quelques supercars ne survivront pas non plus au passage à la nouvelle année, certaines étant destinées à être remplacées par des modèles plus puissants.

D'autres voitures viendront s'ajouter à cette liste l'année prochaine. Pour l'instant, faisons nos adieux et souvenons-nous des véhicules que nous avons perdus.

Alpina BMW B7

Au début de l'année dernière, Alpina a conclu un accord avec BMW qui mettait fin à l'indépendance du préparateur automobile, en donnant au constructeur le contrôle total de l'entreprise après 2025. L'Alpina B7, basée sur la BMW Série 7, n'aura donc pas de remplaçante directe basée sur la génération actuelle, et d'autres modèles Alpina risquent également d'être abandonnés.

Audi R8

L'éternelle supercar d'Audi arrive enfin en bout de course. Avec l'annonce du modèle GT RWD 2023 pour les États-Unis (au prix de 251 395 dollars), la production de la R8 s'arrête officiellement après 16 ans et deux générations.

Audi TT

L'Audi TT fera ses adieux après 25 ans de bons et loyaux services. La voiture de sport iconique a survécu à deux décennies et demie avant que le constructeur automobile ne prenne la décision d'abandonner la gamme. Les acheteurs au Royaume-Uni verront un modèle Final Edition en 2023, tandis que la RS Heritage Edition introduite l'année dernière sera la dernière de son genre aux États-Unis.

Chevrolet Bolt EV

Chevrolet met fin à l'existence de son véhicule électrique le plus abordable, la Bolt. La Bolt de première génération a fait ses débuts en 2016 et la version actualisée est arrivée en 2022, rendant le petit véhicule électrique beaucoup plus attrayant grâce à un nouveau design et à de nouvelles technologies. Mais il y a de l'espoir pour l'avenir, car Chevrolet promet une nouvelle Bolt reposant sur sa plateforme Ultium EV avancée. Reste à savoir quand cette nouvelle Bolt fera ses débuts.

Chevrolet Bolt EUV

La Bolt EUV, plus grande, est arrivée avec le rafraîchissement de la gamme Chevrolet en 2022, offrant plus d'espace intérieur pour les passagers et, pour la première fois, le système Super Cruise sur un produit Chevrolet. Elle aussi a été abandonnée. On ne sait pas si la nouvelle Bolt basée sur l'Ultium, attendue dans les prochaines années, comprendra également le grand EUV.

Chevrolet Camaro Turbo

La Chevrolet Camaro dans son ensemble restera encore une année avant d'être abandonnée, mais pas le modèle turbo de base. Chevrolet a confirmé que la Camaro à quatre cylindres ne serait pas disponible pour l'année-modèle 2024, ce qui signifie que le moteur de base est désormais le V6 de 3,6 litres développant 335 ch. Cette version est proposée à partir de 32 495 $.

Chrysler 300

Chrysler ne produit que quelques milliers d'exemplaires de la berline 300 pour l'année-modèle 2023 ; seuls 2 300 exemplaires sont disponibles pour les acheteurs cette année, dans les versions V8 et V6. Cette 300, cependant, marque la fin de la série de muscle cars après que cette génération ait survécu 18 ans après ses débuts pour l'année-modèle 2005.

Dodge Challenger

Dodge abandonne à contrecœur la Challenger alors que le constructeur s'oriente vers l'électrification, notamment avec l'arrivée de la nouvelle Charger Daytona SRT EV. En guise d'acte final, Dodge a toutefois sorti une série d'éditions spéciales "Last Call" de la Challenger, y compris la Demon 170 limitée à 1 025 chevaux et un temps spectaculaire de seulement 1,7 seconde pour passer de 0 à 100.

Dodge Charger

À l'instar de la Challenger, Dodge abandonne la berline Charger. La berline Charger est un élément essentiel de la gamme Dodge depuis ses débuts en 2006, avec des modèles vraiment impressionnants comme le Scat Pack, le Hellcat et le Hellcat Redeye au cours de ces 17 années de production couronnées de succès.

Dodge Hellcat Models

Mais il n'y a pas que les noms Challenger et Charger qui seront abandonnés après l'année-modèle 2023 : Dodge met également fin à toute la gamme Hellcat. Les rapports indiquent que le dernier moteur Hellcat sera construit dans le courant de l'année et que l'emblématique moteur V8 suralimenté de 6,2 litres sera progressivement abandonné.

Ferrari F8 Tributo

La remplaçante de la 488 de Ferrari a eu une durée de vie relativement courte. Croyez-le ou non, seul un (1) exemplaire de la F8 Tributo a été officiellement importé aux États-Unis. Mais ne vous inquiétez pas, les acheteurs qui veulent les mêmes performances que le coupé F8 avec un toit amovible peuvent toujours mettre la main sur une F8 Spider. Cette version est proposée avec un V8 de 3,9 litres développant 710 chevaux.

Ferrari Portofino M

La Ferrari Portofino M est remplacée par la Roma Spider en 2024. La Roma Spider est dotée d'un moteur V8 biturbo de 3,9 litres plus puissant, qui développe 612 chevaux. Elle est également équipée d'un toit en tissu traditionnel, au lieu du toit rigide convertible de la Portofino, ce qui permet de réduire le poids de la voiture.

Ford Edge

Le Ford Edge de taille moyenne ne survivra probablement pas après cette année, en partie à cause des conflits de travail à l'usine d'assemblage d'Oakville au Canada. Ceci, ainsi que la transition en cours de l'Ovale Bleu vers les véhicules électriques. Le Edge survivra en Chine sous la forme d'un crossover hybride à empattement plus long, mais il n'est pas prévu pour l'instant que ce SUV soit commercialisé en Amérique. Quant au Lincoln Nautilus, le cousin plus luxueux de l'Edge, il a récemment fait l'objet d'une refonte majeure pour l'année-modèle 2024.

Ford Explorer Hybrid

Ford est en train de tuer son véhicule intermédiaire à faible consommation. L'actuelle itération de l'Explorer Hybrid a été lancée en 2020, mais elle ne sera pas disponible avant l'année modèle 2024. Espérons qu'un autre SUV hybride verra le jour.

Ford Fiesta

Bien que Ford n'ait pas vendu la Fiesta aux États-Unis depuis 2019, le modèle de septième génération était disponible en Europe. Ford prévoit de combler sa place dans la gamme avec une version entièrement électrique du crossover Puma, et les derniers exemplaires de la Fiesta devraient sortir de l'usine allemande de Ford en juin.

Ford Transit Connect

Le plus petit fourgon de travail de Ford, le Transit Connect, ne survivra pas à l'année-modèle 2024. La société avait prévu une nouvelle version du Transit utilisant la plateforme du Maverick, mais ces plans ont également été abandonnés.

Kia Stinger

Bien que la rumeur ait annoncé l'arrêt de la production de la Kia Stinger avant l'année-modèle 2023, la berline sportive est au moins maintenue pour une courte période avant l'arrêt de la production en 2024. En guise d'adieu à la Stinger, Kia a introduit un modèle Tribute Edition avec une peinture mate Moonscape et de nouvelles jantes de 19 pouces, avec seulement 1 000 unités prévues dans le monde.

Kia Rio

Kia met fin à la Rio pour l'année modèle 2024. Le plus petit véhicule du constructeur automobile existe dans le monde entier depuis 1999. Il y a toujours un risque qu'elle soit remplacée par une nouvelle offre abordable l'année prochaine.

Lincoln Aviator Grand Touring

À l'instar de l'Explorer, Lincoln abandonne également son SUV hybride de taille moyenne. L'Aviator Grand Touring n'arrivera pas jusqu'en 2024. L'année prochaine, l'Aviator ne sera disponible qu'avec un V6 biturbo de 3,0 litres.

Mazda CX-9

Mazda abandonne un SUV à trois rangées de sièges au profit d'un autre. Le CX-9, qui existe depuis longtemps, disparaîtra après l'année-modèle 2023 et sera remplacé par le nouveau CX-90, qui a été considérablement amélioré. Le nouveau CX-90 offre plus d'espace, un moteur six cylindres en ligne turbocompressé plus puissant et, pour la première fois sur un Mazda de cette taille, une option hybride rechargeable.

McLaren 720S

McLaren a déjà mis un terme à la production de la voiture de sport 720S à la fin de l'année dernière. Mais le constructeur de supercars a déjà un successeur en route, la 750S, et il est en rupture de stock jusqu'à la fin de l'année prochaine. La 750S aurait une puissance de 740 ch et pourrait être présentée dès ce mois-ci.

Mercedes-Benz C-Class Cabriolet

Mercedes réduit considérablement sa gamme. L'année dernière, la société a aurait décidé d'abandonner la Classe A et la CLS, et c'est maintenant au tour de la Classe C Cabriolet. Le calendrier n'est pas tout à fait clair, mais les rapports suggèrent que la Classe C cabriolet sera abandonnée entre 2023 et 2024, ce qui signifie qu'elle ne survivra probablement pas à l'année-modèle 2024.

Mercedes-Benz C-Class Coupe

Le cabriolet de Classe C ne sera pas la seule version abandonnée de la voiture compacte de luxe. Mercedes prévoit également de supprimer le coupé de classe C au même moment, ne laissant que la berline dans la gamme pour l'avenir prévisible.

Mercedes-Benz CLS

La CLS est une autre victime de la simplification continue de la gamme Mercedes-Benz. L'année dernière, la société a mis fin à son offre sportive CLS 53, mais aujourd'hui, c'est la marque entière qui disparaîtra, car la production est officiellement prévue pour le mois d'août.

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet

La Classe E Cabriolet suivra le cabriolet de la Classe C sur le chemin de la sortie, la plus grande des deux portes étant également abandonnée. Elle suivra le même calendrier que la Classe C, avec une fin de production prévue entre cette année et l'année prochaine.

Mercedes-Benz E-Class Coupe

Bien entendu, à l'instar de la Classe C, Mercedes-Benz mettra également fin à la production du coupé Classe E d'ici 2024. Avec l'abandon de ces deux portes, la nouvelle AMG GT - quand elle fera ses débuts - sera le seul véritable coupé de la gamme, sans compter les nombreux "coupés" à quatre portes.

Mercedes-Benz Metris

Ce n'est peut-être pas le modèle le plus connu de Mercedes-Benz, mais le Metris est un incontournable des fourgons de travail depuis 1996. Aujourd'hui, il n'est plus commercialisé. Les versions travail et passagers du Metris disparaîtront après cette année.

Nissan Maxima

La Maxima de Nissan arrivera en fin de vie avant la fin de l'année 2023. L'année dernière, la rumeur courait que Nissan remplacerait la Maxima par une berline électrique de grande taille, mais comme aucune nouvelle berline électrique n'est prévue pour bientôt, Nissan a discrètement mis fin à la Maxima avant l'année-modèle 2024.

Porsche Panamera Sport Turismo

Avec le lancement de la nouvelle Panamera, Porsche abandonne la variante familiale en raison de la faiblesse des ventes. La Sport Turismo représentait moins de 10 % de la demande totale pour la Panamera précédente.With the debut of the new Panamera, Porsche is discontinuing the wagon variant in the US due to slow sales. The Sport Turismo accounted for less than 10 percent of total demand for the previous Panamera.

FAQ Qu'est-ce qu'une voiture arrêtée ? Une voiture abandonnée est un véhicule que l'entreprise ne fabriquera plus après l'année modèle la plus récente, soit en raison de la faiblesse des ventes, soit en raison d'un remplacement à venir sous un nouveau nom. Est-il raisonnable d'acheter des voitures dont la production est arrêtée ? Oui. Lorsqu'une voiture est abandonnée, cela signifie généralement que le concessionnaire cherche à la remplacer par quelque chose de plus récent - ce qui signifie que vous pouvez potentiellement faire une bonne affaire sur l'un des véhicules récemment abandonnés de cette liste. Pourquoi tant de voitures ont-elles été retirées du marché en 2023 ? De nombreux constructeurs automobiles passent aux véhicules électriques et hybrides, ce qui signifie que beaucoup de leurs véhicules traditionnels à essence devront être remplacés.

