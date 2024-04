Il y a quelques semaines, l'usine Audi de Heilbronn a produit la dernière R8 à moteur thermique : un exemplaire jaune Vegas avec le pack Performance Quattro Edition, des détails en fibre de carbone et des jantes de 20 pouces.

C'est ainsi que s'est achevée l'histoire de près de 20 ans de la supercar allemande, qui pourrait renaître sous une forme totalement nouvelle dans les années à venir. Laissant de côté les V8 et V10 qui ont accompagné l'Audi R8 tout au long de son existence, Audi se prépare à devenir 100 % électrique.

Venant du futur

À vrai dire, nous ne savons pas si la super voiture de sport à batterie d'Ingolstadt s'appellera vraiment R8 ou si un nouveau nom sera adopté. Mais d'autres rumeurs (non officielles) nous apprennent que les ingénieurs allemands travaillent effectivement sur un héritier spirituel de ce modèle, qui sera l'un des plus extrêmes jamais produits par l'entreprise.

Audi R8 e-tron (2026) présentée par Motor1.com

La reconstruction graphique de notre rendu imagine à quoi pourrait ressembler cette hypothétique R8 e-tron. La nouvelle Audi devrait largement conserver la silhouette du modèle actuel et pourrait être construite, au moins en partie, à la main.

La forme devrait toujours être tendue et similaire à celle d'une voiture à moteur central, avec des porte-à-faux réduits à l'avant et un design "en dôme" pour améliorer au maximum l'aérodynamisme (qui pourrait faire appel à des éléments actifs capables de varier leur inclinaison en fonction de la vitesse). On s'attend à l'apparition d'une nouvelle technologie de phares, à la présence d'un véritable cockpit de science-fiction et à des performances extrêmes.

La plateforme

Selon Autocar, la prochaine génération de R8 pourrait être développée sur une variante adaptée de la plateforme SSP. Cette architecture intégrera des composants des plateformes MEB et EPP et devrait entrer en production en 2027.

Selon Oliver Hoffman, directeur technique d'Audi, qui s'est confié au magazine britannique, cette plateforme sera à la base de 80 % des modèles du groupe Volkswagen dans les années à venir.

La plateforme pourra accueillir des groupes motopropulseurs d'une puissance allant jusqu'à 1 700 ch. La variante "Sport" donnera également naissance à la Porsche K1, un grand SUV électrique à 7 places.