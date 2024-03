Après la production de la dernière TT en novembre 2023, c'est une icône encore plus grande, ornée des quatre anneaux, qui s'en va vers le paradis. La dernière R8 est sortie de la chaîne de montage du site Audi Böllinger Höfe de Heilbronn, en Allemagne. L'épilogue de la supercar est un coupé jaune Vegas dans l'édition Performance Quattro avec un ensemble extérieur en fibre de carbone et des jantes de 20 pouces.

Audi a dû prolonger la production de la R8 pour faire face à l'afflux de commandes de clients qui a suivi l'annonce de l'arrêt de la production de la voiture de sport phare. À l'origine, la dernière voiture devait être construite à la fin de l'année 2023, mais cela ne s'est produit que ce mois-ci. L'année dernière, les ventes ont augmenté de 49 %, atteignant 1 591 unités.

Si l'on examine les résultats des ventes, on constate que la demande pour la R8 a toujours été faible, ce qui est compréhensible compte tenu du prix exorbitant de la voiture. La demande a atteint son apogée en 2008, lorsque Audi a livré 5 016 voitures à ses clients. Ces chiffres de vente prennent en compte les versions Coupé et Spyder.

Année Ventes 2023 1,591 2022 1,068 2021 1,887 2020 1,651 2019 1,944 2018 2,760 2017 3,068 2016 2,878 2015 2,191 2014 2,222 2013 2,595 2012 2,536 2011 3,349 2010 3,166 2009 3,074 2008 5,016 2007 2,952

La disparition de l'Audi R8 signifie que le vénérable moteur V10 du groupe Volkswagen a un pied dans la tombe. Lamborghini abandonnera progressivement la Huracan, la voiture sœur de la R8, dans le courant de l'année. Le reste de la production a été comptabilisé. Cela signifie qu'il n'est plus possible de commander une supercar équipée du moteur atmosphérique de 5,2 litres. La Huracan a toujours été la plus populaire des deux supercars à moteur central, ce qui explique probablement pourquoi seule Lamborghini présentera un successeur cette année.

En juin 2023, Lamborghini a déclaré qu'elle gagnait tellement d'argent qu'elle disposait des fonds nécessaires au développement du nouveau modèle sans partager les coûts avec Audi. Le successeur de la Huracan devrait être une Lamborghini à part entière, mais avec une configuration hybride rechargeable dotée d'un moteur à essence de taille réduite. Le moteur à combustion interne serait un V8 biturbo qui fonctionnerait comme un moteur à combustion interne jusqu'à 7 000 tr/min.

Alors que Lamborghini se prépare à lancer un nouveau modèle, Audi n'a pas l'intention de lancer un successeur direct. De temps en temps, les responsables de l'entreprise font allusion à une remplaçante entièrement électrique, mais ce n'est probablement pas pour tout de suite. Nous savons que le V10 à haut régime est mort pour de bon. La faute au prix élevé de la R8 et aux réglementations antipollution de plus en plus strictes.