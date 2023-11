Tout le monde était plutôt enthousiaste lorsque Porsche a lancé l'étude d'un break Panamera il y a un peu plus de onze ans lors du Salon de l'automobile de Paris en septembre 2012.

"Construisez ce truc ! Et vite !" Tel était l'avis unanime de la presse et de la clientèle. Le battage médiatique était énorme. Il a ensuite fallu attendre près de cinq ans pour que le break Panamera arrive chez les concessionnaires. Mais l'afflux de clients espéré est resté la plupart du temps, contre toute attente, plutôt une brise tiède.

Une nouvelle génération de Panamera... Sans la variante break

La semaine dernière, Porsche a présenté la troisième génération de son vaisseau amiral. La nouvelle Panamera ressemble plutôt à un lifting assez important, mais il y a tout de même pas mal de nouveautés à découvrir. Entre autres, le fait qu'une variante complète du modèle ne sera plus disponible à l'avenir. Nous le craignions un peu, mais c'est désormais officiel : la Panamera Sport Turismo appartient à l'histoire. Le break est abandonné.

Nouvelle Porsche Panamera 2024

C'est ce qu'a confirmé un porte-parole de Porsche dans une interview accordée à Automotive News Europe :

"En Chine et aux États-Unis, nos principaux marchés dans le segment D, la Sport Turismo ne joue qu'un rôle secondaire. C'est pourquoi nous avons décidé d'arrêter cette variante de modèle avec le lancement de la nouvelle génération".

La raison : un manque de demande

On ne sait pas exactement à quel point la demande pour le break a été faible. Porsche ne communique que les chiffres de vente combinés des deux variantes du modèle. En 2022, celles-ci s'élevaient à un peu plus de 34.000 exemplaires dans le monde. Toutefois, le magazine anglais Autocar croit savoir de source sûre que la part de la Sport Turismo était inférieure à dix pour cent. Cela explique pourquoi l'entreprise de Zuffenhausen n'est plus intéressée par la poursuite de ce modèle.

Porsche Panamera Sport Turismo

À l'avenir, la Panamera ne sera disponible qu’en version à hayon, mais toujours en version normale et longue. Le modèle à empattement allongé répondra comme jusqu'à présent au nom d'"Executive" et offrira un arrière plus luxueux avec plus d'espace pour les jambes. Nous assistons probablement à la dernière Panamera à moteur thermique. Une voiture purement électrique n'est pas prévue, car elle serait trop proche de la Taycan. Toutefois, la dernière génération propose pas moins de quatre motorisations hybrides rechargeables.

Porsche Panamera Sport Turismo Porsche Panamera Sport Turismo

À ce propos : si vous souhaitez posséder un break Porsche à l’avenir, vous devez conduire une Taycan. La voiture électrique est vendue aussi bien en version Sport Turismo qu'en version Cross Turismo. Et si vous préférez les breaks rapides à moteur à combustion, il y a toujours l'Audi RS 6, qui sera bientôt rejointe par une nouvelle Mercedes-AMG E 63 T-Modell et, pour longtemps, par une BMW M5 Touring.