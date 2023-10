Une nouvelle vidéo montre la future BMW M5 Touring sur l'autoroute allemande. Le constructeur automobile a déjà lancé la nouvelle génération de la Série 5, mais BMW garde pour l'instant les variantes M les plus performantes sous le coude.

Dans la vidéo, le break continue de porter un camouflage complet, mais il ne cache pas beaucoup de surprises. La berline M5 et le break Touring auront un style similaire aux modèles inférieurs, avec des boucliers avant et arrière agressifs et d'autres touches M. Ils devraient avoir une hauteur de conduite abaissée et un châssis plus large. Elles devraient avoir une hauteur de caisse abaissée, des jantes spécifiques et de nombreux badges.

Le style de la face avant est identique à celui de la berline, et la berline et le break M5 devraient également partager des éléments extérieurs. La nouvelle vidéo n'a pas permis de jeter un coup d'œil dans l'habitacle de la BMW, mais les précédents clichés ont montré ce qu'il en était. La M5 sera dotée d'un écran incurvé dominant le tableau de bord. Les écrans devraient faire fonctionner la dernière version du logiciel iDrive de BMW, qui devrait présenter des graphiques et des fonctions M uniques.

Les précédentes voitures d'essai BMW portaient des autocollants "Electrified Vehicle", révélant au moins un détail sur le nouveau groupe motopropulseur de la M5. Cet exemplaire n'a pas ces indicateurs, mais nous nous attendons à trouver un V8 électrifié sous le capot. Tout indique que le modèle haute performance sera équipé d'une version modifiée du V8 hybride rechargeable de la XM. Le SUV haut de gamme développe 735 chevaux. La puissance sera moindre dans la M5, qui pourrait produire environ 718 chevaux. Il s'agirait d'une belle augmentation par rapport aux 617 ch de l'actuelle génération de M5 Competition.

BMW a déjà dévoilé la nouvelle Série 5, ce qui laisse présager l'arrivée de variantes M plus performantes. Les modèles sportifs pourraient faire leur apparition d'ici la fin de l'année, mais nous ne serions pas surpris de voir le break M5 Touring débarquer au début de l'année 2024. Le constructeur aime étaler le lancement de nouveaux modèles et de nouvelles variantes.