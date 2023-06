La BMW M5 de nouvelle génération recevra une variante de break Touring, et un nouveau teaser révèle sa silhouette. Ce arrivera en 2024.

BMW promet que la M5 Touring offre "un confort longue distance sans compromis et un espace impressionnant". La société confirme également qu'elle utilise une transmission partiellement électrifiée. Cette configuration serait liée à ce qui se trouve dans la BMW XM, qui se compose d'un V8 bi-turbo de 4,4 litres, d'un moteur électrique et d'une batterie de 29,5 kilowattheures. La version Label Red du SUV développe 735 chevaux et 996 Nm de couple, mais la puissance de la famille M5 reste un mystère.

BMW prévoit de commencer les essais sur route de la M5 Touring dans quelques jours seulement. Le développement aura lieu sur les voies publiques autour de Munich, au siège de la marque à Garching, en Allemagne, et au Nürburgring.

Les photos d'espionnage et les rendus nous donnent une bonne idée de l'apparence de la nouvelle M5. Le carénage avant a des ouvertures triangulaires dans les coins. Les entrées inclinées créent un élément complexe en forme de trapèze et au centre avec une paire de sections rectangulaires. Les véhicules de développement ont des calandres partiellement fermées, mais nous nous attendons à ce qu'elles soient ouvertes lorsque le modèle de production arrivera.

Le M5 Touring aurait quatre tuyaux d'échappement comme sur les véhicules M à l'arrière. Le toit allongé et le hayon devraient offrir plus d'espace à l'arrière pour le transport.

La concurrence sera rude

Nous n'avons pas encore de photos de l’intérieur de la M5, mais celui de la série 5 standard devrait être un bon point de repère. Il dispose d'un tableau de bord de 12,3 pouces et d'un écran d'info-divertissement de 14,9 pouces. Des traversins plus épais pour les sièges et des garnitures révisées sont des changements potentiels pour le modèle sportif.

Ce ne sera pas le premier break pour une M5. BMW a présenté le premier en 1992 et en a lancé un autre pour le modèle à moteur V10 en 2007.

La nouvelle M5 Touring aura de la concurrence chez ses rivales allemandes. Des photos d'espionnage montrent qu'Audi travaille sur une RS6 Avant rafraîchie avec une carrosserie plus agressive que l'actuelle. Nous n'avons pas encore la confirmation d'un nouveau break E63 à venir, mais des photos d'espionnage montrent que la marque travaille au moins sur une variante E53.