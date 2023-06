Dans cette vidéo, la RS6 Avant d'Audi a enchaîné les tours sur le circuit du Nürburgring afin de mettre au point la dernière version de la familiale haute performance de la firme allemande.

La RS6 Avant revisitée semble plus agressive que le modèle existant. Par exemple, les ailes avant ont été élargies et des ouvertures ont été créées à l'arrière, devant les portes. Ces ouvertures semblent fonctionnelles et pourraient contribuer au refroidissement des freins ou à l'aérodynamisme du véhicule.

D'autres modifications mineures ont été apportées à la face avant. L'ouverture en bas se prolonge désormais jusqu'aux prises d'air situées aux extrémités du pare-chocs.

Les bas de caisse latéraux ont été redessinés pour leur donner un aspect plus sophistiqué.

À l'arrière, un plus grand aileron se fixe sur la partie supérieure du toit. Le pare-chocs arrière a lui aussi été redessiné. Deux sorties d'échappement de forme ovale sont toujours présentes.

Cette voiture porte la même plaque d'immatriculation HNXA465 que celle des précédents clichés (galerie ci-dessus). Elle semble être dans la teinte "gris Nardo" propre à la marque.

Ces photos ne nous permettent pas de voir beaucoup de l'habitacle. Cependant, un arceau de sécurité est visible à l'intérieur. Ce dispositif de sécurité est uniquement utilisé pour les essais. Ne vous attendez pas à ce qu'Audi le propose lors de la commercialisation de sa nouvelle RS6.

Aucune information sur le moteur n'est disponible pour l'instant. Le modèle actuel est équipé d'un V8 4.0 TFSI biturbo de 630 chevaux pour 850 Nm de couple. Il pourrait s'agir de la dernière RS6 dont la puissance provient uniquement d'un moteur à combustion. La firme a déjà confirmé que le modèle de la prochaine génération serait doté d'un système hybride rechargeable.

La nouvelle RS6 Avant devrait arriver en 2024. Elle arrivera après les A6, A6 Allroad et S6 redessinées.

Audi modifiera le système de dénomination de ses modèles pour la prochaine génération de véhicules. Les modèles portant un numéro pair, comme l'A4 et l'A6, seront dotés d'un groupe motopropulseur électrique. Les nombres impairs indiqueraient la présence d'une certaine puissance thermique, comme pour l'A5 et l'A7.