Mansory n'est pas vraiment connu pour son travail sur les produits d'Audi, car l'entreprise de préparation a un héritage bien plus important de modifications de véhicules de Mercedes-Benz, BMW, Ferrari, Bentley et autres. Cependant, la première tentative de l'entreprise pour améliorer une Audi, la RS6 Avant de 2020, était très impressionnante et il est maintenant temps de voir le deuxième projet de Mansory basé sur une Audi. Et il est tout aussi impressionnant.

Mansory s'est emparé des réseaux sociaux pour promouvoir ce RSQ8. Ce n'est pas la première fois que le véhicule apparaît en ligne, mais Mansory le présente maintenant avec une nouvelle finition et révèle plus de détails sur les améliorations par rapport au modèle de base.

Galerie: Audi RSQ8 by Mansory

2 Photos

En commençant par l'extérieur, vous ne pouvez pas manquer le bouclier avant fortement modifié qui est tout sauf subtil. Le pare-chocs plus agressif comporte des prises d'air plus grandes et un diffuseur inférieur dans une finition en fibre de carbone. Le capot est plus sculpté et arbore également la même finition en carbone visible. Le reste de la carrosserie est vert avec des touches de jaune sur les pare-chocs, les jantes et les étriers de frein.

Mansory est également responsable des améliorations matérielles apportées au V8 de 4,0 litres qui se trouve sous le capot. Il s'agit notamment d'un nouveau système d'échappement, développé et fabriqué en interne, et d'autres petites améliorations, combinées à une unité ECU modifiée. Il délivre désormais une puissance de 780 ch et un couple de 1 000 newtons-mètres pour un sprint 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 3,3 secondes. La vitesse de pointe est plafonnée à 320 km/h.

La traction de ce SUV performant est assurée par un train de pneus de 24 pouces aux quatre coins, dont les masses non suspendues sont réduites au minimum pour améliorer la tenue de route. Des pneus massifs 295/30 R24 et 355/25 R24 remplissent harmonieusement les passages de roue avant et arrière.