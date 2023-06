Le 8 juin 1948, la première Porsche à recevoir l'homologation routière est une 356 "No.1" Roadster. 75 ans plus tard, Porsche célèbrent cet anniversaire lors d'un événement spécial d'une heure qui sera retransmis en direct pour le monde entier. L'événement sera diffusé en anglais et se composera de cinq actes différents : Héritage, Zeitgeist, Performance, Esprit pionnier et Rêves.

Les festivités comprendront de la musique, des chorégraphies et des modèles anciens et actuels. Plus important encore, Porsche "présentera sa vision de la voiture de sport du futur". Ce n'est pas grand-chose pour l'instant, mais il est peu probable que la société fasse référence à la 911 ST, dont on parle depuis longtemps, car celle-ci sera une célébration du passé avec une touche de modernité.

Il y a eu plusieurs concepts Porsche portant le nom de "Vision" ces dernières années. Quel pourrait être le nouveau concept ? Il existe plusieurs scénarios plausibles, qui impliquent tous l'électrification. Nous pourrions avoir un aperçu de la voiture de sport 718 entièrement électrique prévue pour 2025 ou un avant-goût de la 911 hybride déjà confirmée. Nous allons exclure le Cayenne de troisième génération tout électrique ainsi que le SUV à trois rangées de sièges, tous deux annoncés récemment.

Bien entendu, l'hypothèse la plus séduisante que l'on puisse faire est celle d'une hypercar qui remplacerait la 918 Spyder. Avant que vous ne soyez trop excité, Porsche a déclaré qu'un nouveau vaisseau amiral ne sortirait pas de sitôt car la technologie des batteries doit d'abord évoluer. Michael Steiner, membre du conseil d'administration de Porsche's R&D, a déclaré que la nouvelle voiture 100 % électrique est actuellement en cours de développement avec la filiale Cellforce Group et qu'elle sera présentée dans les deux prochaines années. Les futurs modèles seront finalement équipés du nouveau bloc-batterie, mais des travaux supplémentaires seront nécessaires pour mieux l'adapter à une hypercar.

Si Porsche prévoit de présenter un concept plutôt qu'un modèle prêt pour la production, pourrions-nous avoir un avant-goût d'une nouvelle hypercar ? Nous le saurons le 8 juin, soit dans une semaine.