Ce que vous voyez sur la photo n'est pas une Lamborghini Huracan ordinaire. Elle s'appelle LP1200 Strada et a été construite à seulement neuf exemplaires par l'entreprise norvégienne Zyrus Engineering.

Transformée tant sur le plan esthétique que mécanique, cette monstrueuse Huracan promet de rivaliser à armes égales avec les hypercars les plus exclusives de la planète telles que la Bugatti Chiron et la Koenigsegg Jesko.

Le V10 devient biturbo

La star de la LP1200 Strada est le 5.2 V10, qui a été radicalement révisé par l'ajout d'un système biturbo et d'un système d'échappement en Inconel. Ainsi, la Zyrus peut libérer la puissance de 1 217 ch en mode Corsa, tandis qu'en mode Strada, la puissance s'arrête à 700 ch et en mode Sport à 900 ch.

Ce qui est important, cependant, c'est que toutes ces qualités peuvent être exploitées non seulement sur la piste (son habitat naturel, où elle a été testée pendant plus de 18 000 km), mais aussi sur les routes normales. Aussi fou que cela puisse paraître, la Zyrus est en effet homologuée pour la route.

Un look ultrasportif

La Lamborghini d'origine a été revue sous tous les angles pour mieux supporter l'augmentation de puissance. Zyrus affirme avoir remplacé plus de 600 composants et installé de nombreux panneaux en fibre de carbone, dans le but de réduire le poids de la voiture et d'améliorer l'efficacité aérodynamique autant que possible.

Zyrus LP1200 Strada

L'entreprise a amélioré les suspensions en insérant des ressorts Ohlins TTX qui peuvent être personnalisés en quatre modes et hauteurs. Le système de freinage est doté de disques en carbocéramique et de jantes exclusives en alliage de 19" à l'avant et de 20" à l'arrière, chaussées de pneus Pirelli P Zero Trofeo R.

L'intérieur est essentiellement inchangé par rapport à la Huracan standard. On retrouve le système d'infodivertissement avec un écran de 8,4 pouces et les sièges en cuir enveloppants, qui portent l'inscription "Strada" comme élément distinctif. Pour améliorer la sécurité, un arceau de sécurité a été ajouté, tandis qu'au niveau technologique, on trouve le système "Smart Dash".

Ce bijou norvégien vous intéresse ? Il est en vente au prix de 875 000 euros avec un package spécial qui comprend le coût de la Huracan d'origine, trois ans de garantie et une journée sur circuit pour se familiariser avec les 1 217 ch.