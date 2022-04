On n'a plus besoin de vous présenter la Koenigsegg Jesko. Elle a été présentée en 2019 lors du Geneva International Motor Show suivie de la Jesko Absolut un an plus tard. Ce que vous savez moins, c'est que l'hypersportive de Suède n'a toujours pas été livrée. La pandémie mondiale et la pénurie de puces ont retardé son lancement.

La Jesko est pourtant toujours là, en attente d'être livrée à ses clients. Koenigsegg vient d'assembler un modèle de préproduction de la Jesko Absolut reconnaissable à sa couleur extérieure gris graphite accentuée par des bandes orange. Tous les essais seront menés sur elle, le moteur V8 5.0 L et la boîte de vitesses à neuf rapports vont être beaucoup sollicités.

"L'Absolut est très naturelle à conduire. Grâce à ses changements de vitesse sans à-coups, que ce soit vers le haut ou vers le bas, tout se passe beaucoup plus vite", a déclaré Markus Lundh, pilote d'essai de Koenigsegg.

La Koenigsegg Jesko Absolut veut devenir la voiture de série la plus rapide au monde. Son moteur de 1600 ch et ses éléments aérodynamiques ont été minutieusement étudiés pour que la Jesko Absolut puisse atteindre une vitesse de pointe de 500 km/h, voire plus.

"Il n'y a aucun retard, elle est très réactive et se comporte exactement comme vous le souhaitez. Nous avons passé des milliers d'heures en calculs CFD. Nous avons rationalisé cette voiture non seulement du point de vue de l'aérodynamisme et du design, mais aussi du point de vue de la stabilité à haute vitesse. Le résultat est que la Jesko Absolut a une traînée phénoménalement basse de seulement 0,278 Cd".

La Koenigsegg Jesko Absolut pourrait donc détrôner la Bugatti Chiron Super Sport 300+ qui a atteint le 2 août 2020 la vitesse folle de 482,80 km/h. Sans oublier le (vrai) record de vitesse de la SSC Tuatara de 282,9 mph, soit 455,2 km/h.