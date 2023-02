Un peu plus tôt, nous vous avions parlé d'une vente aux enchères exceptionnelle de la maison RM Sotheby's qui allait se tenir le 1er février Paris. Les lots proposés à la vente étaient la encore exceptionnels avec notamment une McLaren Speedtail, une Ferrari 275 GTB/4 ou encore une Ferrari Enzo.

Point d'orgue de cette vente, la mise aux enchères d'un modèle unique, la Chiron Profilée. La Chiron est un vrai succès pour Bugatti. Le constructeur français a d'ores et déjà vendu les 500 exemplaires du modèle et de ses variantes. Aujourd'hui, même le modèle de présérie, la Chiron Profilée, a été vendu, et pour une somme astronomique.

Lors d'une vente aux enchères organisée à Paris, la Bugatti Chiron Profilée a été vendue pour 9 792 500 €. Ce prix ne comprend évidemment pas la TVA, qui portera le prix à 12 millions d'euros. Mate Rimac, PDG de Bugatti-Rimac, affirme que la Profilée détient désormais le record mondial de la voiture neuve la plus chère vendue aux enchères.

La Bugatti Chiron Profilée, modèle unique, comble le fossé entre la Chiron ordinaire et la Chiron Pur Sport. Propulsée par le moteur W16 quadri-turbo de Bugatti, la Chiron Profilée développe une puissance impressionnante de 1500 ch. Cette hypercar atteint 100 km/h en seulement 2,3 secondes et 380 km/h en vitesse de pointe. Elle dispose de ressorts plus rigides et d'un essieu arrière avec un carrossage négatif accru par rapport à la Pur Sport.

Galerie: Bugatti Chiron Profilée à la vente aux enchère RM Sotheby's

48 Photos

La Chiron Profilée bénéficie également d'un design unique, avec des prises d'air plus grandes à l'avant, un splitter avant redessiné qui améliore l'appui sur l'essieu avant, et une calandre en fer-à-cheval agrandie. La carrosserie de la voiture est peinte dans une teinte Bleu Royal Carbon, avec la fibre de carbone exposée, tandis que les roues sont peintes de façon unique pour les distinguer de toute autre Chiron. L'intérieur de la voiture est orné de plus de 2500 mètres de bandes de cuir, créant une finition en cuir tissé.

À noter que la Chiron Profilée est aussi exclusive que la La Voiture Noire mais probablement plus spéciale, car il s'agit de la toute dernière Bugatti flambant neuve équipée d'un moteur W16.