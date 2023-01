La société RM Sotheby's organise une vente aux enchères le 1er février 2023 à la salle du Carrousel au 99 rue de Rivoli à Paris. Il s'agit d'un événement majeur car les lots sont tout simplement exceptionnels, avec plusieurs hypercars du passé et du présent, ainsi que des modèles du monde du sport automobile.

Cette vente célébrera son 10e anniversaire le 1er février. Voici un aperçu des modèles présents :

Bugatti Chiron Profilée

Malgré une production limitée à 500 exemplaires, la Bugatti Chiron connaît de nombreuses déclinaisons. Il y a eu la Chiron Sport, la Chiron Super Sport 300 Plus et la Chiron Pur Sport. Une dernière version tout aussi exceptionnelle mais moins connue existe : la Chiron Profilée, un modèle unique réalisé par l'entreprise de Molsheim.

Les ingénieurs ont développé une nouvelle version de la Chiron pour combler un manque dans leur gamme. Il s'agissait d'un modèle plus axé sur le grand tourisme et moins radical que la Chiron Pur Sport. La Bugatti Chiron Profilée allie le dessin très élégant d'une Chiron "de base" en y associant les propriétés de conduite d'une Chiron Pur Sport. Équipée du mythique moteur W16, la Chiron Profilée peut atteindre une vitesse limitée électroniquement à 380 km/h. Elle est capable, grâce à ses 1500 chevaux, d'effectuer le 0 à 100 km/h en 2,3 secondes, le 0 à 200 km/h en 5,5 secondes et le 0 à 300 km/h en 12,4 secondes.

Cet exemplaire unique, disponible à la vente, n'a parcouru que 396 km, ce qui correspond au kilométrage d'essai que la marque réalise sur tous ses produits pour s'assurer de l'absence de défaut. Elle est estimé entre 4,2 et 5,5 millions d'euros.

McLaren Senna LM

Cette hypercar, dérivée de la Senna de série, est passée entre les mains du département MSO (McLaren Spécial Opération) qui a apporté quelques modifications. En plus d'avoir reçu des changements sur le moteur, la Senna LM reçoit des ailes avant ventilées spécifiques et des marquages LM directement insérés dans le tissage de la fibre de carbone. Ces marquages sont présents sur les extrémités de l'aileron ainsi que sur les ailes arrière. Quatre jantes OZ à cinq branches et à écrou central faisant référence à la F1 GTR ont été installées sur la voiture.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la Senna LM est homologuée pour la route, elle est le parfait compromis entre une Senna de série et une Senna GTR, qui elle, est réservée à la piste. Le V8 4,4 L biturbo qu'elle embarque développe 814 ch, soit 25 de plus que la Senna "de base". McLaren n'a cependant communiqué aucun chiffre sur les performances de la voiture, mais elle devrait être à coup sûr plus performante que la version de série.

L'exemplaire mis à la vente n'a que 43 km au compteur. La McLaren Senna LM n'a été produite qu'à 20 exemplaires. Il s'agit aussi de l'un des sept exemplaires Orange Papaye. Elle est estimée entre 1,4 et 1,6 million d'euros.

Ferrari Enzo

À chaque fois qu'une Ferrari Enzo est remise sur le marché, c'est un événement. Créée en l'honneur du Commandatore Enzo Ferrari, la Ferrari Enzo a été présentée au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre 2002. À l'instar de la F40, la Enzo a repoussé les limites des performances d'une voiture de sport destinée à la route à son époque. Dessinée en partenariat avec Pininfarina, elle reste encore aujourd'hui d'une beauté à couper le souffle. La Enzo embarque un moteur V12 de 5998 cm3 délivrant 660 ch, ce qui faisait de ce modèle l'un des plus performants de son époque, mais aussi l'un des plus chers.

Cet exemplaire était destiné au marché français, livré neuf par Charles Pozzi. Avec seulement 17'474 km au compteur, cette Ferrari Enzo arbore une couleur noire d'origine avec un intérieur noir "Pelle Nera". Le vrai plus de cette voiture mythique est son Red Book qui est en réalité un certificat d'authenticité réalisé par le département Ferrari Classiche, qui certifie que la voiture a tous ses éléments d'origine.

Cet exemplaire est estimé entre 3,8 et 4,2 millions d'euros.

McLaren Speedtail

Après l'hommage de la Senna LM à la F1 LM, voici la réinterprétation moderne de McLaren, de sa mythique McLaren F1. Baptisée Speedtail, elle est, comme la F1 en son temps, la voiture de tourisme la plus rapide de la marque. Grâce à son moteur V8 biturbo de 4,0 L mais aussi à son moteur électrique, la McLaren Speedtail développe au total 1070 ch. La voiture peut atteindre les 403 km/h et effectue le 0 à 300 km/h en seulement 12,8 secondes, soit trois dixièmes de moins qu'une Bugatti Chiron "de base" sur le même exercice.

Comme la F1, la Speedtail est une trois places, et embarque ces moteurs dans une enveloppe plus qu'élégante avec sa carrosserie fine et allongée. Cette dernière intègre un système aérodynamique actif révolutionnaire avec des ailerons déformables en fibre de carbone. La peinture de cet exemplaire est très spécifique, réalisée par MSO, la face avant est en vert "XP Green" qui évolue vers du noir à l’arrière.

Étant donné que cette McLaren Speedtail ne compte que 114 km au compteur, elle est donc considérée comme neuve. Produite à seulement 106 exemplaires, celle présente à la vente est le châssis numéro 30. Elle est estimée entre 2,2 et 2,6 millions d'euros.

Ferrari 275 GTB/4 de Scaglietti

La Ferrari 275 est, depuis quelques années maintenant, la star des ventes aux enchères avec sa sœur, la 250. Moins cotée certes que la 250 et notamment la 250 GTO, la 275 reste un modèle très recherché. Construites pour financer l'écurie de course, les voitures de tourisme de Ferrari de cette époque ne sont ni plus ni moins que des voitures de course auxquelles la marque a ajouté des clignotants.

La 275 GTB fait partie de la grande lignée des GT de Ferrari à moteur V12, aussi à l'aise sur piste que sur les grandes autoroutes italiennes. Cet exemplaire se présente dans une robe grise "Grigio Argento" et un intérieur en cuir "Conolly noir Pelle Nera". Cette 275 a subi une restauration complète menée entre 2012 et 2016. À l'instar de la Enzo, cette 275 GTB est munie de son "Red Book" et de sa certification Ferrari Classiche.

Entre 1966 et 1968, seulement 330 exemplaires de la 275 GTB/4 ont été construits. L'exemplaire mis en vente ce 1er février est estimé entre 3,1 et 3,3 millions d'euros.

Une vente d'exception

Au total, 98 lots seront mis aux enchères durant cette vente. Nous aurions pu citer aussi la Ferrari F40, la Porsche 904 GTS, la Bugatti Type 55 Roadster, la Ferrari 250 GT/L, la Mercedes 300 SL Roadster, la Lamborghini Miura P400 S, la Bugatti Veyron Grand Sport ou encore l'Alfa Romeo Giulia Zagato, qui seront toutes proposées à la vente.

Une vente exceptionnelle qui promet de nombreux rebondissements.