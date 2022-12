Nous le savons maintenant, le monde de l'automobile est concomitant avec celui de l'aéronautique. On ne compte plus les voitures qui se sont inspirées d’avion. Qui n'a jamais vu une photo d'une Bugatti Chiron à côté d'un avion de chasse par exemple ?

Cette relation étroite qu'entretiennent ces deux univers promet de s'accentuer. En effet, McLaren annonce une collaboration avec Lockheed, une société qui développe des avions militaires. Et quels avions ! Les avions de Lockheed sont pour le moins spectaculaires et futuristes.

Des avions futuristes

Si vous êtes étranger à ce monde, vous avez tout de même pu apercevoir leurs avions dans certains films américains. C'est notamment Lockheed qui est à l'origine du F-22 Raptor, du F-35 Lightning ainsi que du spectaculaire avion espion U-2 et du SR-71 Blackbird.

Lockheed est aussi à l'origine du Darkstar, un concept de jet hypersonique que l'on peut apercevoir au début du film Top Gun Maverick.

Une collaboration pour le futur

Cette collaboration entre les deux sociétés a pour objectif de trouver de nouvelles façons de concevoir les supercars du futur. McLaren ne donne cependant pas de détails concernant cette collaboration.

Nous savons cependant, qu'elle a aussi pour but de transformer le logiciel de conception de Lockheed pour qu'il puisse être appliqué au supercar, avec un accent mis sur d’éventuels systèmes que pourrait adopter les voitures du futur pour encaisser de très grandes vitesses. Rappelons que c'est le SR-71 Backbird de Lockheed qui détient le record de vitesse pour une machine thermique avec 3 529 km/h en vitesse de points.

SR-71 Blackbird

Selon Darren Goddard, directeur technique de McLaren : "McLaren est une entreprise pionnière qui a toujours repoussé les limites et recherche de nouvelles solutions innovantes pour créer les supercars ultimes. Travailler au côté d'une entreprise emblématique telle que Lockheed Martin Skunk Works est un choix naturel."

Avec cette déclaration et le début de cette collaboration, nous avons du mal à imaginer quelle supercar ou hypercar McLaren a en tête. Il est même possible que le mot hypercar ne convienne plus aux machines qui devraient arriver dans le futur. Il ne reste plus qu’à attendre de voir comment tout cela évolue, mais une chose est sûre, cette collaboration promet des choses folles.