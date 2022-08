Chose promise, chose due, Franky Zapata dévoile enfin sa voiture volante. Souvenez-vous, en 2019, il avait promis qu'il reviendrait avec un projet encore plus ambitieux et qui était à l'époque déjà bien avancé.

En ce mois d'août 2022, l'homme qui a traversé la Manche en 22 minutes avec son Flyboard Air fait une démonstration de sa voiture volante baptisée Jet Racer. Il ne s'agit pas d'un prototype, mais bien d'un produit fini dont plusieurs applications peuvent être envisagées.

Sur son site internet, l'inventeur marseillais du Flyboard explique que son Jet Racer peut aussi bien être utilisé dans le secteur civil que militaire.

Secteur civil secteur militaire Démonstrations aériennes Mobilité rapide en opérations spéciales Loisir Vols de reconnaissance et de surveillance Accès rapide sur bateaux

Le Jet Racer de Franky Zapata n'est pas une "voiture volante" si l'on considère qu'une voiture a forcément des roues comme le précise la définition du dictionnaire Le Robert. C'est plus précisément un "aéronef à décollage et atterrissage vertical" comme on peut le lire sur le site Zapata.com. L'engin est propulsé par 10 micro turboréacteurs pouvant le propulser à une vitesse de 250 km/h. Franky Zapata avoue au Parisien ne pas avoir dépassé les 120 km/h car "la zone d'essai en vol est encore trop petite".

Ne pesant que 78 kg grâce à son châssis léger et modulaire, le Jet Racer peut voler jusqu'à une altitude maximale de 3000 m. Sa capacité d'emport est de 200 kg. La sécurité étant un point important, le Jet Racer peut perdre 2 réacteurs sans que cela n'ait de conséquence sur le vol. Il dispose aussi d'une assistance au pilotage et d'un contrôle électrique "redondant pour chaque moteur".

À l'occasion de la présentation du Jet Racer, Zapata propose de devenir "les pionniers de la mobilité du futur" en participant à une campagne d'essais aux USA. La société explique que 100 personnes seront tirées au sort pour participer aux tests de sélection. 25 participants seront retenus à l'issue de ces tests.