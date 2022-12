Le site de production de l'Artura risque de créer un trou noir pour les ressources financières de l'entreprise de Woking. Comme le rapporte Autocar et comme le confirme un porte-parole de la marque, McLaren a vendu une partie de sa collection de modèles historiques pour financer des "mises à jour techniques majeures" de sa super voiture de sport hybride rechargeable. Mais le vrai problème est que le produit de la vente pourrait ne pas être suffisant.

La collection de McLaren comprend 54 Formule 1, comme le note le site britannique, la marque a déjà vendu certaines de ses voitures historiques à des clients privés par le passé.

Dans ce cas, l'actionnaire principal, le fonds souverain de Bahreïn, Mumtalakat, a signé un accord pour payer 100 millions de livres sterling supplémentaires (environ 116 millions d'euros) afin de permettre aux ingénieurs de peaufiner les améliorations techniques de l'Artura.

En contrepartie, McLaren a vendu une partie de sa collection, bien que les voitures concernées par la transaction n'aient pas été précisées. Toutefois, comme l'admet l'entreprise elle-même, la direction est à la recherche d'autres partenaires pour mener à bien l'ensemble des travaux.

Galerie: McLaren Artura (2022)

Présentée au printemps 2021, l'Artura était censée atteindre ses premiers clients à la fin de l'année dernière. Son lancement a toutefois déjà été reporté à plusieurs reprises. Ainsi, en décembre dernier, McLaren avait reporté les livraisons de la supercar à l'été 2022 en raison de problèmes liés à la crise des puces.

Il y a quelques mois, en revanche, lors de certains essais avec la presse (comme l'ont rapporté Autocar et Road and Track), des problèmes majeurs sont apparus au niveau du moteur et du logiciel du véhicule.

McLaren tient à préciser que ces problèmes seront résolus avant que l'Artura ne se retrouve entre les mains des clients. Mais pour financer son avenir, elle a besoin de vendre quelques-unes de ses voitures de collection.