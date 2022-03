La McLaren Arutura est le nouveau modèle hybride de la marque anglaise. Cette voiture a été présentée l'an dernier, et selon nos informations, elle ne sera livrée aux premiers clients que dans quelques mois. Mais McLaren n'a pas une minute à perdre et a chargé ses ingénieurs de développer une version destinée à la piste à en croire cette vidéo.

Un prototype de la McLaren Artura transformé en voiture de course avec son aile arrière a été aperçu sur le circuit de Monza. La vidéo ne montre la voiture que de loin, de plus, cette dernière porte un camouflage, il est donc difficile de lister tous les changements apportés à la carrosserie. On remarque néanmoins l'ajout de deux entrées d'air sur le capot et des appendices sur le bouclier avant.

La supercar embarque un V6 bi-turbo 3,0 litres électrifié produisant une puissance totale de 680 ch pour 720 Nm de couple. Cependant, la version destinée à la piste pourrait perdre son unité électrique, laissant le V6 faire tout le travail. Elle devra dans tous les cas respecter la réglementation, notamment pour la catégorie GT4. Beaucoup de modifications seront donc apportées à la McLaren Artura GT4 ou Sprint, elles seront rendues publiques prochainement.

Galerie: McLaren Artura (2021)

Par rapport à la voiture de série, le modèle de course pourrait être vidé de tous les éléments non essentiels afin de réduire drastiquement son poids sur la balance. La McLaren Artura GT4 ou Sprint devra soigner tous ses réglages afin de confronter entre autres la Toyota Supra GT4 munie d'un six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres produisant 435 ch.

McLaren a donc du pain sur la planche, lui qui ne prévoit toujours pas de lancer de SUV contrairement à ses concurrents (Ferrari et Lamborghini en tête) qui proposent tous un crossover. Le Ferrari Purosangue s'apprête d'ailleurs à faire ses débuts, nous avons hâte de le découvrir