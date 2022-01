La McLaren Artura a été présentée en février 2021. Elle devait initialement être lancée au quatrième trimestre 2021, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, comme le confirme le porte-parole de la marque Roger Ormisher, la commercialisation de la supercar hybride rechargeable a pris du retard à cause de la crise des puces qui a secoué l'industrie automobile.

Le constructeur anglais doit composer avec les ressources qui lui sont allouées, et préfère donner la priorité à d'autres modèles qui lui permettent de dégager une marge plus confortable que son nouveau modèle. Dans ces conditions, les livraisons de la McLaren Artura n'auront pas lieu avant plusieurs mois. Il se murmure que les clients américains ne seront pas livrés avant juillet 2022.

Galerie: McLaren Artura, premier contact

27 Photos

McLaren n'est pas un cas isolé puisque toute l'industrie automobile est frappée par cette crise. On se souvient que certains constructeurs n'avaient d'autre choix que de retirer quelques fonctionnalités de leur véhicule afin de pouvoir continuer à les fabriquer et à les vendre. Nous sommes en 2022 et cette crise est toujours d'actualité, bien que la situation semble s'améliorer peu à peu au fil du temps.

Pour rappel, l'Artura est le premier hybride rechargeable produit en série par le fabricant de Woking (La McLaren P1 était produite en série limitée). Il associe un moteur V6 3.0 L bi-turbo à un moteur électrique pour délivrer une puissance totale de 680 ch pour 720 Nm de couple. Cette voiture est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,0 secondes et de 0 à 200 km/h en 8,3 secondes. Sa vitesse maximale est de 330 km/h.

En 2021, nous avons eu l'occasion d'essayer deux modèles signés McLaren et motorisés par le somptueux V8 4.0 L bi-turbo. Le premier est la McLaren GT, le second est la magnifique McLaren 720S forte de 720 ch. Ces deux essais sont à retrouver ci-dessous.