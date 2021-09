Chez McLaren, et outre les séries spéciales produites en petite série pour quelques chanceux clients, plusieurs modèles sont proposés. La plus accessible est la GT, un modèle Grand Tourisme qui tente tant bien que mal d'allier sport et confort. L'exercice est périlleux pour McLaren, marque née dans le sport automobile et qui ne sait faire QUE des voitures de haute voltige.

Un bel engin

La GT est cette voiture qui promet de vous amener avec style et sans oublier de vous faire sourire à chaque effleurement de l'accélérateur. En photo et vidéo, elle n'est certainement pas la plus photogénique. Elle semble "petite", "trop écrasée à l'avant" et "pas assez élégante". Oubliez tout ce que vous pensez de la McLaren GT car la réalité est tout autre.

En découvrant la voiture en physique pour la première fois, nous sommes instantanément tombés sous son charme. Les photos ne lui rendent pas justice, elles ne mettent pas en évidence ses formes et ses lignes galbées. Pour vous la décrire, elle est basse et large, avec un arrière superbement dessiné.

Il est vrai que cette partie est bien plus belle que la face avant, les designers ont su mélanger les genres. Elle est aussi très longue (chose qu'on ne remarque pas en photo) pour abriter le moteur qui est situé derrière les sièges. Sous certains angles, elle nous rappelle la McLaren Speedtail, le modèle de la série Ultimate conçu en hommage à la McLaren F1 pour rouler à plus de 400 km/h.

Notre McLaren GT est habillée d'une robe blanche et possède de nombreuses pièces en carbone ainsi que de belles jantes de 20" à l'avant et de 21" pouces à l'arrière. Nous avons du mal à croire que cette voiture est une GT, au premier abord, nous sommes plus proche de la supercar que de la Grand Tourer comme diraient les Anglais.

Habitacle simple et épuré

Et nos soupçons se confirment instantanément en nous installant à bord de la monocoque en carbone. Avec un peu de gymnastique, on parvient à prendre place dans le cockpit qui nous a semblé assez exigu. Les sièges sont plus durs que ce que nous pensions, et la position de conduite est quasiment allongée. Notre voiture d'essai a un intérieur en cuir qui tapisse aussi bien les sièges que le tableau de bord et la console centrale.

L'habitacle est épuré, il n'y a absolument aucun superflu. Même l'écran central a été pensé de telle manière à ce qu'il ne distrait pas le conducteur, les fonctionnalités sont réduites au strict minimum. On comprend très vite que la McLaren GT à beau être une GT dans la définition McLaren, mais que le constructeur de Woking est resté fidèle à ses racines. Impressionnante, c'est le mot qui nous est venu à l'esprit en découvrant ce modèle, et nous ne sommes pas au bout de nos peines, le démarrage à froid et les premiers tours de roue furent sensationnels.

Précision chirurgicale

Les minutes de prise en main et d'euphorie passées, on fait mieux connaissance avec cette voiture d'exception. Le châssis est raide (même en mode confort) mais pas du tout désagréable. Nous avons parcouru des centaines de kilomètres avec cette GT et nous ne nous sommes pas plaints de l'inconfort. Certes, ce n'est pas ce qui existe de plus confortable, on parle ici d'une McLaren pas d'une Rolls-Royce, mais cela reste acceptable et vivable.

Le deuxième point à noter est que la direction est HYPER réactive et précise. Le moindre geste fait bouger le véhicule, nous avons l'incroyable sensation de ne faire qu'un avec la voiture. Pour ma part, c'est la première fois que j'éprouve cette sensation, et je dois vous avouer que c'est à la fois génial et surprenant. La voiture est en quelque sorte le prolongement de la pensée.

Avec un V8 4.0 L bi-turbo de 620 ch et 630 Nm, autant vous dire que les accélérations sont très, comment dire.... athlétiques. Il faut avoir le cœur bien accroché et être prêt physiquement à encaisser de telles poussées. Bien sûr, avec un engin pareil, les insertions sur autoroute ne sont pas un problème, mieux encore, on ralentit pour vous laisser passer et admirer cette GT. Le moteur est toujours présent, mais il tend à se faire oublier à vitesse stabilisée.

Il n'est pas agaçant à la longue, McLaren a trouvé le parfait équilibre. En revanche, des témoins me diront que la GT se fait entendre à des centaines de mètres, visiblement, le son est moins fort à l'intérieur. Le conducteur et son passager sont véritablement encapsulés.

Sur des routes sinueuses et en activant les modes Sport ou Track, le V8 se réveille comme un monstre sorti de son sommeil. Il grogne, et vous provoque. Pour tirer le meilleur de la sportive, il faut monter dans les tours. Avec la boîte de vitesses en mode automatique, le régime moteur monte à plus de 7000 tr/min avant de passer au rapport suivant (le couple maximal est entre 5500 et 6500 tr/min). La McLaren GT se conduit d'ailleurs à haut régime, c'est là qu'on parvient à extraire toute la puissance.

Le V8 ne s'arrête jamais, telle une attraction, il vous propulse à des vitesses folles en un rien de temps. Comptez seulement 3,2 secondes pour le 0 à 100 km/h et 9.0 secondes pour le 0 à 200 km/h. Il est difficile de critiquer la mécanique et le châssis de cette machine de guerre. À moins d'être un vrai pilote et de tester la voiture sur circuit, il n'est pas évident voire impossible de surpasser les capacités de la McLaren GT sur route ouverte. Quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez pour elle, mais j'aime me répéter une phrase en conduisant ce genre de bolide : il faut rester humble.

L'ensemble du couple est balancé à l'arrière qui ne manquera pas de danser si vous appuyez un petit trop sur l'accélérateur en virage et ce même avec l'ESC activé. Il est possible de le désactiver complètement mais cela n'est pas conseillé, à moins de maîtriser parfaitement une propulsion de 620 ch.

La McLaren GT en finition plus luxueuse

Petit appétit, à condition

Le talent de la McLaren GT est cette capacité de passer en un rien de temps de l'enfer au paradis. Avec le mode confort activé, la voiture réagit moins brutalement et offre la possibilité de rouler de façon décontractée. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait lors de notre voyage de Lyon jusqu'à Monaco. En n'appuyant qu'à peine sur l'accélérateur, la voiture vous le rend bien avec un appétit d'oiseau de seulement 8.4 L/100 km. Notre voyage s'est terminé avec une consommation moyenne de 9.2 L/100 km, les entrées d'autoroute et les péages ne nous ont sans doute pas aidés.

On ne pouvait pas faire l'essai de la McLaren GT sans évoquer son coffre, ou plutôt ses coffres, car il y en a deux. Nous avons été surpris d'apprendre que sa capacité de chargement est de 570 litres, sur papier, c'est aussi grand qu'une Mercedes-Benz Classe E. Mais il faut se méfier des chiffres, car vous ne pourrez pas charger autant d'affaires dans une McLaren GT que dans une Classe E. Le plus grand coffre est à l'arrière, son volume est de 420 L.

Aussi volumique soit-il, il n'est pas très pratique du fait de sa conception. Il peut être utile pour charger un club de golf par exemple, mais franchement pas pour transporter des bagages. Le V8 placé en dessous prend beaucoup de place, de ce fait, le coffre manque cruellement de profondeur contrairement au coffre avant de 150 L qui nous a permis de transporter notre valise cabine ainsi que quelques effets personnels.

Globalement, et malgré ses prétentions GT, cette McLaren n'est pas vraiment pratique pour partir en vacances. Les rangements sont corrects si vous envisagez de partir quelques jours, pas plus. C'est une voiture à classer dans la catégorie des supercars avec des velléités GT, et non l'inverse.