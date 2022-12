La fameuse "Saint Trinité" du début de la dernière décennie continue toujours d'alimenter les fantasmes. Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari et McLaren P1, ces trois modèles n'ont jamais vraiment été remplacés.

Évidemment, ces trois hypercars nourrissent à peu près tous les fantasmes, et rien qu'imaginer qu'une nouvelle "Sainte Trinité" pourrait à nouveau voir le jour suffit à nourrir l'imaginaire des aficionados.

La future hypercar de chez Porsche ressemblera-t-elle à cette maquette de 919 "street legal" ?

Rendez-vous après 2025 ?

Néanmoins, le retour d'une hypercar, pour n'importe laquelle des trois marques citées, ne semblent pas vraiment d'actualité, même si les trois constructeurs ne semblent pas vraiment fermés à l'idée de développer une future hypercar.

Du côté de chez Porsche, les fameuses hypercars ne sont pas forcément monnaie-courante. En tout cas bien moins que chez Ferrari. On peut en compter seulement trois jusqu'à présent : la 959, la Carrera GT et la 918 Spyder. En poussant un peu le bouchon, nous pourrions presque inclure l'étonnante Porsche 911 GT1 Straßenversion.

Au centre, la Porsche 918 Spyder, à droite la Carrera GT et à gauche la 959.

Chez Porsche, on ne ferme généralement pas la porte à grand-chose, y compris à une future hypercar, même si son patron, Oliver Blume, aujourd'hui également dirigeant du groupe Volkswagen, avait déjà précisé qu'elle ne serait sûrement pas lancée de si tôt.

Dans une interview accordée à nos confrères de Car Magazine, Oliver Blume a précisé qu'une "hypercar fait toujours partie de la stratégie de Porsche" et qu'un nouveau modèle ne sera introduit que "lorsqu'il sera temps de la présenter".

Le dirigeant a aussi déclaré que le modèle devait gagner son statut d'hypercar en inaugurant de nouvelles technologies. Oliver Blume a ajouté que "les hypercars joueront un rôle pour Porsche à l'avenir, même si tout n'est pas encore décidé", tout en précisant que ce modèle n'arrivera pas "avant le milieu de la décennie".

Une électrification de la gamme compliquée

Porsche a d'autres priorités pour le moment, à commencer par l'arrivée du Macan 100 % électrique, qui aura du retard à l'allumage. Son lancement, programmé pour 2023, n'interviendra pas avant 2024 en raison de problèmes logiciels rencontrés par le groupe Volkswagen.

En 2025, les 718 Boxster et Cayman deviendront 100 % électriques, tandis qu'un gros SUV électrique, situé au-dessus du Cayenne dans la gamme, devrait arriver lors de la seconde moitié de la décennie.

Le prototype du Porsche Macan 100 % électrique.

Dans le même temps, la seconde génération du Taycan est également confirmée. Elle pourrait être complétée par une berline électrique plus grande et plus spacieuse. Elle pourrait être amenée à remplacer la Porsche Panamera. Dans le même temps, Porsche travaille sur une version hybride de sa 911.

Vous l'aurez compris, si une nouvelle hypercar chez Porsche voit le jour, il y a de forte chance qu'elle soit fortement électrifiée, voire même 100 % électrique. Elle devra dans tous les cas amener quelque chose de nouveau et qui pourrait aussi se démocratiser sur l'ensemble de la gamme à venir.