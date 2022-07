L'une des voitures les plus extrêmes produites à Zuffenhausen, la 959, est également l'une des Porsche les plus rares. Seuls 292 exemplaires ont été fabriqués entre 1987 et 1988, mais la version "S" présentée ici même est encore moins courante avec 29 voitures produites.

L'ancien pilote de Formule 1 Nick Heidfeld a la chance d'en posséder une et l'a emmenée chez Porsche Classic pour un rafraîchissement complet qui a duré un peu plus de trois ans. Ce modèle est arrivé chez Porsche à l'été 2017 avant d'en ressortir, comme neuf, en décembre 2021. Avec seulement 2599 miles au compteur, soit 4183 km, cet exemplaire n'a que très peu roulé et une restauration complète n'était visiblement pas de trop pour la remettre d'aplomb.

La voiture a eu le droit à de petites modifications du système de gestion du moteur, mais aussi le changement de tous les éléments liés aux fluides du moteur. "Si une voiture aussi innovante sur le plan technologique n'est pas conduite régulièrement, les dommages dus au stockage des fluides sont malheureusement inévitables", explique Uwe Makrutzki, responsable de la restauration en usine chez Porsche Classic.

Le groupe motopropulseur et le châssis ont dû être entièrement revus. Uwe Makrutzki en a aussi profité pour préciser qu'il était conseillé de rouler avec la voiture au moins une centaine de kilomètres par mois afin de la conserver dans un bon état de fonctionnement.

La Porsche 959 S est une sportive pure et dure, avec quelques compromis. La voiture ne possède pas de vitres électriques, de verrouillage centralisé, ni même de climatisation. Elle renonce également aux sièges arrière et au rétroviseur côté passager, tandis que l'astucieuse suspension active du modèle plus standard n'est pas de la partie. Toutes ces modifications ont permis de réduire considérablement le poids de la voiture et d'arriver à seulement 1350 kg sur la balance.

Les ingénieurs ont également installé des turbocompresseurs plus gros et plus puissants. La puissance est annoncée à 508 ch, lui permettant ainsi de passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et d'atteindre 339 km/h en vitesse de pointe. Pour rappel, le flat-six 2,8 litres de la 959 "de base" revendique 450 ch et la voiture pesait une petite centaine de kilos en plus.

Nick Heidfeld semble avoir un certain intérêt pour les Porsche, puisqu'il possède également une 911 (996) GT2 ainsi qu'une Carrera GT.