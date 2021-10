Il y a quelques semaines, nous avons parlé d'une très rare Porsche 962 de course homologuée pour la route, et mise en vente pour près d'un million de dollars. Aujourd'hui, nous souhaitons partager l'histoire d'une autre Porsche 962, mais cette fois-ci, elle est plus ancienne et entièrement d'origine.

Grâce au travail impressionnant du département du patrimoine et des musées de Porsche, elle est aujourd'hui plus belle que lorsqu'elle a été assemblée en 1987.

Construite à l'origine au Centre de développement de Weissach, la voiture de course a été restaurée à l'endroit même où elle est née, il y a plus de trois décennies. Le processus de restauration a pris environ un an et demi aux spécialistes, et une fois terminé, la voiture a été réunie avec son pilote d'origine, Hans-Joachim Stuck, son ingénieur de course, Norbert Singer, et le designer Rob Powell, qui est responsable de la livrée jaune et rouge.

La 962 C est importante pour Porsche à bien des égards, mais nous aimerions souligner qu'elle a été l'une des premières à utiliser une boîte de vitesses semi-automatique à double embrayage. Aujourd'hui, ce type de transmission est disponible sur tous les modèles Porsche à moteur thermique du marché. En 1987, la voiture a remporté la Supercup ADAC Würth avec Stuck au volant. Les années suivantes, la voiture de course a été utilisée principalement à des fins d'essais dans le département aérodynamique de Weissach.

Porsche explique que le processus de restauration a été assez difficile, car l'équipe a dû reconstruire de nombreuses pièces qui ne sont plus produites depuis longtemps. Toutefois, les spécialistes ont pu trouver "presque tout ce dont nous avions besoin dans un rayon de 30 mètres".

La voiture de course entièrement restaurée a fait sa première apparition publique il y a quelques semaines. La firme de Stuttgart prévoit de nombreuses autres présentations statiques et dynamiques de la voiture l'année prochaine, alors qu'elle célèbre 40 ans de courses du groupe C.

"La 962 C était l'une des rares voitures que j'étais autorisé à piloter seul, sans coéquipier et avec exactement les réglages que je voulais", se souvient Stuck. "On n'oublie jamais une voiture comme celle-là. En 2022, nous fêterons le 40e anniversaire avec style !".