La Porsche 928 n'est peut-être pas le modèle préféré des Porschistes, mais elle a été produite de 1978 à 1995, soit une longévité de 17 ans. La voiture de sport à moteur avant a connu un certain succès aux États-Unis, et c'est dans ce même pays qu'un cimetière de Porsche 928 a été découvert.

Cette trouvaille, on la doit à Steve Rhodes, qui à travers une publication Facebook, explique comment il est tombé sur des Porsche 928 abandonnées dans un champ. Steve était chargé de trouver des lieux de tournage pour l'émission West World comme l'explique le site Carscoops. Lorsqu'il est tombé sur ce champ, il n'en revenait pas, environ 13 Porsche 928 dormaient là à l'air libre en attendant qu'elles soient secourues.

Le propriétaire des Porsche est un ami au propriétaire du terrain, il a demandé s'il pouvait entreposer ses voitures, et depuis, il n'est plus jamais revenu. Il est toujours en vie, mais semble avoir perdu tout intérêt pour ces voitures qui coûtent aujourd'hui un paquet d'argent (dans un meilleur état). Il ne veut pas non plus les vendre, et préfère qu'elles périssent là pour une raison inconnue.

Steve met en garde les personnes malintentionnées, ces Porsche pourrissent dans un champ protégé et surveillé par des caméras. Il sait pertinemment que certains petits malins parviendront à localiser le lieu sur Google Maps, et qu'ils auraient peut-être à l'idée de s'y rendre pour récupérer une voiture, des pièces, ou pour explorer les lieux.

Sur internet, les prix des Porsche 928 varient en fonction de leur état mais aussi en fonction de leur motorisation. Ce modèle était systématiquement motorisé par un V8 avec une cylindrée allant de 4.5 L à 5.4 L. La première offre 240 ch, tandis que la version la plus puissante (GTS) développe 350 ch. Ce cimetière de 928 compte différents modèles, saurez-vous les reconnaître ?