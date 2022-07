Une nouvelle génération de véhicules électriques haut de gamme est actuellement en cours de développement au sein du groupe Volkswagen, sous la direction des ingénieurs de chez Audi et de chez Porsche.

Néanmoins, des problèmes liés aux logiciels ralentiraient considérablement le processus, obligeant Audi, Porsche et Bentley à potentiellement retarder le lancement de leurs nouveaux produits. Même s'il n'est pas encore trop tard, la tournure que sont en train de prendre les évènements devrait conduire à d'importants retards.

Automobilwoche rapporte en effet que la division logicielle du groupe Volkswagen, Cariad, peine à développer les logiciels nécessaires pour la prochaine génération de véhicules électriques du groupe Volkswagen. L'équipe d'ingénierie logicielle aurait pris beaucoup de retard sur la plupart de ses projets, mettant ainsi dans l'embarras la direction des constructeurs concernés. En conséquence, les trois marques vont probablement retarder le lancement de leurs nouveaux modèles électriques.

Le futur Porsche Macan électrique pourrait avoir du retard.

Chez Audi, son nouveau porte-étendard 100 % électrique devrait arriver non plus en 2024, mais en 2027, soit trois ans plus tard que prévu. Ce véhicule était censé être lancé avec une génération logicielle 2.0 incluant un système de conduite autonome de niveau 4. Ce projet ayant pris du retard, Audi lancera un autre modèle électrique de luxe allégé qui serait connu sous le nom de "Landyacht" en interne.

En ce qui concerne Porsche, c'est le Macan 100 % électrique qui devrait faire les frais de ce retard, lui qui doit être présenté à la fin de l'année pour une commercialisation qui interviendrait l'année prochaine. "La voiture est géniale" a déclaré une source proche de Porsche à Automobilwoche, "mais il manque encore le logiciel."

Bentley pourrait aussi être contraint de retarder son projet de proposer uniquement des voitures électrifiées d'ici la fin de la décennie. Le premier modèle électrique de la marque, un SUV électrique, était censé arriver en 2025, mais cela ne semble plus certain aujourd'hui.