Porsche est face à un problème. La demande pour les modèles 718 est si élevée que le constructeur de Stuttgart a fait le choix de produire dès l'année prochaine une partie de ces modèles 718 dans l'usine du groupe Volkswagen à Osnabrück, en Allemagne.

L'usine principale de Stuttgart-Zuffenhausen continuera de tourner à plein régime. L'usine multimarque Osnabrück de Volkswagen ne produira que le surplus de commandes pour les Porsche 718.

Ce n'est pas la première fois que Porsche se tourne vers l'usine de Volkswagen pour assurer sa production et satisfaire les clients. En 2012, le constructeur de Stuttgart avait fait appel à elle pour produire la Porsche Boxster. Le média Road & Track a remonté le temps et a découvert que l'usine Volkswagen d'Osnabrück a aussi produit les carrosseries de la Porsche 356 dans les années 1960, et celles des Porsche 968 dans les années 1990. Cette unité a aussi assemblé entre 1969 et 1975 plus de 115 000 exemplaires de la Porsche 914.

Porsche 718 Spyder Porsche 718 Cayman GT4 RS

Si la demande pour les Porsche 718 est si élevée, c'est peut-être parce que Porsche a annoncé que la prochaine génération sera électrique. Les clients s'empressent donc de mettre la main sur une Porsche 718 à moteur central arrière avant que l'électrification ne passe par là. Il est aussi à noter que la Porsche 718 Cayman est le modèle le moins cher proposé par Porsche. Il démarre à 59 692 € en France contre 66 249 € pour le Porsche Macan et 113 388 € pour la Porsche 911.

La Porsche 718 Cayman embarque un moteur quatre cylindres de 300 ch et 380 Nm de couple. Le Cayman S développe 350 ch tandis que les Cayman GTS 4.0 et GT4 développent respectivement 400 ch et 420 ch.

En 2021, l'usine d'Osnabrück a produit 17 773 VW T-Roc Cabriolet et 645 VW Arteon Shooting Brake. Elle a aussi produit 18 952 composants Porsche et 15 847 composants Bentley.