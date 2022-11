La fiabilité allemande dont on parle souvent dans le milieu de l'automobile n'a rien d'un mythe. Évidemment, il y a des contre-exemples et c’est bien normal. Mais il y a aussi des modèles qui viennent confirmer cette idée.

Dans les marques les plus fiables qui vendent des voitures sportives, on pense évidemment à Porsche. Nous allons vous parler aujourd’hui d’un certain Tom Thalmann et de sa Porsche 911 Turbo 996. Le 21 novembre dernier, Tom annonce avoir parcouru près de 676 854 miles avec sa Porsche soit près de 1 089 290 kilomètres.

Photo du compteur de la 911 prise en novembre 2018

C’est bien la preuve que certaines sportives peuvent être roulées au quotidien. La date est très précise car Tom met à jour un post Facebook où il dévoile l’évolution du kilométrage de sa belle allemande.

Une 911 indestructible ?

Une étonnante longévité car la version 996 n’était pas réputée pour être la plus fiable des 911 avec notamment des problèmes de roulement. Évidemment quand on annonce qu’une voiture dépasse le million de kilomètres, la question que l’on se pose est de savoir si le moteur a été changé ou pas. Un ami de Tom déclare à ce sujet sur Facebook :

"Ils ont retiré le moteur à 383 000 miles pour réparer les fuites d'huile mineures et remplacer les turbos, ils ont ensuite décidé de le décomposer pour examiner les composants internes et il y avait peut-être deux roulements avec une ombre très légère. Ces moteurs sont bien construits et bien conçus. Chaque pièce et réglage répondait aux spécifications d'usine dans toutes les dimensions, je ne pouvais pas y croire »

Une histoire qui risque de continuer puisque Tom Thalmann n’a pas l’intention de se séparer de sa 911 Turbo. Espérons pour ce dernier, que sa belle allemande tiendra des millions de kilomètres encore.

Galerie: Porsche 911 Turbo 996 : 1 million de kilomètres