La gamme actuelle de Porsche se compose d'un large éventail de véhicules qui offrent aux acheteurs des coupés, des cabriolets, des berlines et des SUV de différentes tailles et puissances. Dans un dragrace, CarWow a rassemblé les modèles standards les plus puissants de la gamme. Les six véhicules sur la piste sont, une 911 Turbo S, une Taycan Turbo S, une Panamera Turbo S, un Cayenne Turbo GT, une 718 Boxster GTS et un Macan GTS.

La vidéo commence par trois courses de dragster. Lors de la première, le Macan GTS a un problème de lancement. Dans la deuxième, c'est au tour du Cayenne Turbo GT d'avoir un problème similaire.

En regardant bien ces Porsche faire la course, on voit comment elles se comportent les unes par rapport aux autres. La 911 Turbo S est clairement la plus rapide du groupe mais la Taycan la suit de près. La Panamera et le Cayenne se situent au milieu du peloton. Enfin, il y a la Boxster, et le Macan GTS, les plus lents du groupe.

Plus tard dans la vidéo, les Porsche effectue trois courses en départ lancé pour comparer la reprise des véhicules. La première se fait en mode normal, en troisième vitesse. La deuxième se fait avec le mode sport. Pour la dernière, les pilotes peuvent sélectionner le rapport pour le départ.

Pour la première course, à vitesse normale, la Taycan part en tête, grâce à sa puissance électrique puis la 911 Turbo reprend la tête au-dessus de 161 km/h. Le Cayenne GT prend, quant à lui, la troisième place. Dans les deux dernières courses, c'est la Panamera qui récupère la troisième place. Le Boxster et le Macan complètent encore une fois le peloton.

Quand CarWow décide de tester le freinage, le résultat est surprenant. Malgré sa taille et ses proportions, le Cayenne GT parvient à s'immobiliser sur la distance la plus courte. La Panamera arrive en deuxième position, suivie de près par la 911 Turbo. La Taycan prend la quatrième place.

Nous nous demandons si les résultats changeraient si un Cayman GT4 RS remplaçait le Boxster GTS. Son moteur flat-six de 4,0 litres développe 493 chevaux, contre 394 chevaux pour les modèles GTS. Cette puissance est encore inférieure à celle de la Panamera Turbo S de 620 chevaux, mais elle devrait contribuer à réduire l'écart entre les deux modèles.