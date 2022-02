Avec le GT4 RS, Porsche a enfin mis un moteur de 911 GT3 dans un Cayman. Le Boxster Spyder recevra-t-il le même traitement ? La réponse de Porsche à l'heure où nous écrivons ces lignes est : "peut-être".

En effet, nos confrères de Drive.com.au se sont entretenus avec le responsable de la gamme GT de la marque, à savoir l'excellent Andreas Preuninger, qui a déclaré que c'était "techniquement possible, mais qu'aucune décision n'avait encore été prise". "Je pourrais imaginer quelque chose comme ça. Je pense que c'est gérable, faisable et intéressant, mais ce n'est pas encore confirmé."

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Ses sentiments semblent être partagés par le vice-président des gammes 718 et 911, Frank-Steffen Walliser. Toujours dans les colonnes de Drive, ce dernier a déclaré : "Techniquement parlant, c'est possible. Si nous le ferons ? Je ne sais pas. La question est de savoir où le positionner." Il a ensuite ajouté que si le feu vert était donné, une 718 Boxster Spyder RS ne serait pas une voiture axée vraiment pour la piste compte tenu du fait qu'il s'agit d'un cabriolet.

Dans le même esprit, le concept Mission R est une sorte d'avant-première à la future 718 100 % électrique, mais cela ne signifie pas que le moteur thermique sera abandonné du jour au lendemain. Frank-Steffen Walliser a déclaré au média australien qu'ils "ont encore des idées, nous ne sommes pas à court d'idées [pour des versions hautes performances des gammes actuelles Boxster et Cayman]".

Les Cayman et Boxster passeront exclusivement à l'électrique bien plus tôt que la 911, cette dernière conservera son bloc thermique pendant encore au moins une décennie. Toujours selon Frank-Steffen Walliser, le poids reste "l'ennemi" et ce n'est qu'après avoir résolu ces problèmes qu'une 911 entièrement électrique pourrait voir le jour. Entre-temps, Porsche garde plusieurs cordes à son arc en travaillant notamment sur le carburant synthétique.

La gamme électrique de la marque s'élargira en 2023, avec notamment l'arrivée du Macan 100 % électrique qui sera vendu pendant quelques mois aux côtés de "l'ancien" Macan doté d'un moteur thermique.