La gamme du Porsche Macan s'enrichit d'une version T (pour Touring), une nouvelle variante du SUV allemand qui se situe entre le modèle de base et le Macan S.

Jusqu'à présent, ce nom était réservé à la 911 et à la gamme 718 et trouve ses racines dans les années 1960, lorsque les versions "Touring" identifiaient des modèles orientés vers un style de conduite plus sportif, tout en restant assez "accessibles" financièrement parlant.

Le Porsche Macan T reste fidèle à cette philosophie, avec un quatre cylindres 2,0 litres turbo de 265 chevaux et une hauteur de caisse abaissée de 15 millimètres par rapport au Macan normal. La commercialisation en Allemagne débutera en avril 2022 avec un prix d'entrée légèrement sous les 70 000 euros.

Du poids en moins

Le choix du quatre cylindres 2,0 litres s'explique notamment par des questions de poids : par rapport au V6 2,9 litres bi-turbo beaucoup plus puissant des Macan S et GTS, il permet de gagner 58,8 kilos sur l'essieu avant, ce qui profite à l'agilité. Les 265 chevaux et 400 Nm de couple sont transmis aux quatre roues via la boîte de vitesses PDK à double embrayage à sept rapports. Porsche annonce une vitesse de pointe de 232 km/h et 6,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Le Porsche Macan T est également plus affûté grâce à sa hauteur de caisse réduite, mais aussi avec le système Porsche Active Suspension Management (PASM) livré de série. Les barres antiroulis au niveau de l'essieu avant ont également été revues pour les rendre plus rigides, tout comme le Porsche Traction Management (PTM) qui a été recalibré pour renvoyer plus de puissance au niveau de l'essieu avant quand l'adhérence devient précaire.

En option, vous pouvez également opter pour la suspension pneumatique adaptative avec PASM, qui offre un abaissement supplémentaire de 10 millimètres.

Quelques menus changements esthétiques

Sur le plan esthétique, le Porsche Macan T présente un certain nombre de détails peints en Gris Agate métallisé, comme les boucliers, les coques de rétroviseurs, les spoilers et les logos arrière. Les embouts d'échappement sport et les jantes en alliage de 20 pouces sont également de série.

À l'intérieur, le Macan dispose de sièges sport en cuir chauffants et à réglage électrique, de surpiqûres argentées contrastantes, d'un volant sport multifonction chauffant et de l'omniprésent chronomètre issu du pack Sport Chrono en haut du tableau de bord.