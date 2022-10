Bentley a été détrôné à Pikes Peak. Une Porsche 911 Turbo S pilotée par David Donner, le vétéran de Pikes Peak, s'est attaquée à la mythique course de côte fin septembre, pulvérisant le précédent record avec un temps de 9 minutes et 53,5 secondes.

Le temps à battre était de 10 minutes et 18 secondes, inscrit par une Bentley Continental GT en 2019. La Porsche #000 avait déjà tenté de battre le record lors de la 100e édition de la course de côte internationale de Pikes Peak (PPIHC) plus tôt dans l'année, mais les conditions météorologiques ont ralenti la 911 Turbo S (chrono de 10 minutes et 34 secondes).

Cette performance était suffisante pour permettre à la 911 de terminer à la deuxième place au classement général, mais l'équipe pensait néanmoins que la 911 pouvait passer sous la barre des 10 minutes.

Galerie: La Porsche 911 Turbo S établit un nouveau record à Pikes Peak

Plutôt que d'attendre une année de plus, David Donner a profité d'un nouveau programme, permettant de réaliser des temps certifiés en dehors des jours de course. Il est donc revenu le 27 septembre avec la même voiture et a pulvérisé le record de Bentley avec 25,9 secondes de moins !

"Notre objectif était de battre le record des voitures de série lors de la 100e édition, et nous étions heureux de voir ce que cette voiture pouvait faire. Nous avons eu la chance d'avoir un temps clair pour établir des temps rapides sans entraînement. La PPIHC et Pikes Peak Highway ont été d'un grand soutien. Le nouveau temps certifié permettra à d'autres de laisser leur marque à Pikes Peak pour les années à venir" à déclaré Donner.

Les seules modifications apportées à la Porsche ne concernent que la sécurité et le calibrage pour rouler en haute altitude. Cela inclut un arceau de sécurité, un siège de course, des systèmes anti-incendie et des modifications autorisées de l'ordinateur, du moteur et du système d'échappement. Des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R ont été utilisés pour la course.

En version standard, la Porsche 911 Turbo S développe une puissance de 650 chevaux. Le parcours commence à une altitude de 2 862 mètres et se termine dans les airs à 4 302 mètres, d'où la nécessité de procéder aux changements précités.