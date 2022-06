En 2019, un petit évènement est venu secouer la hiérarchie quasiment immuable du côté de Pikes Peak. En effet, Bentley, avec une Continental GT pilotée par Rhys Millen, s'est vu crédité d'un temps de 10 minutes 18 secondes et 488 millièmes sur l'ascension de 12,42 miles, soit 8 secondes de mieux que le précédent record détenu depuis 2015 par David Donner au volant d'une Porsche 911 (991) Turbo S dans la catégorie des voitures de production.

Mais cette année, Porsche compte bien reprendre sa couronne, qui n'est pas partie bien loin cependant, Bentley étant l'une des marques du groupe Volkswagen au même titre que Porsche.

C'est encore une 911 Turbo S qui se lancera à l'assaut de Pikes Peak, mais cette fois-ci une version 992 animée par un flat-six 3,7 litres bi-turbo développant 650 ch et 800 Nm.

Il s'agira d'une version "sortie d'usine" et uniquement équipée du lightweight package (permettant de gagner 36 kg sur la balance) et des systèmes de sécurité en vigueur lors de l'ascension de la course de côte.

Le volant sera une nouvelle fois confié à David Donner, qui en 2020 enchaînait les 156 virages du parcours américain et franchissait le drapeau à damier à 4298 mètres d'altitude en première position de la catégorie Time Attack 1 au volant d'une autre Porsche 911, à savoir la version GT2 RS Clubsport.

La Porsche 911 Turbo S qui s'attaquera à la célèbre course de côte est reconnaissable à sa livrée baptisée "Print isn't Dead", en référence au magazine 000 dirigé par Pete Stout qui soutient la tentative de record. La 100ème édition de Pikes Peak se tiendra le 26 juin prochain. On y verra notamment un certain Ken Block au volant d'une autre Porsche, encore plus spectaculaire que la 911 Turbo S présentée aujourd'hui.